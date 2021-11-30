　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2021新竹生活節登場　體驗森林感愜意周末

▲新竹市長林智堅推薦親子家庭周末來訪。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅推薦親子家庭周末來訪。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021新竹生活節「城市之森」將於本周末4日、5日在新竹公園登場，由市府與風潮音樂共同策劃，新竹市長林智堅推薦親子家庭周末來訪，透過音樂演出、質感市集、手作體驗工作坊，沐浴在新竹公園小森林中，體驗按下生活暫停鍵的悠哉。除了金曲獎歌手桑布伊、鋼琴手黃裕翔、創作樂團Crispy、緩緩等10組表演黃金陣容，還有五感體驗工作坊，身體律動、竹編手作、說故事、樹木調查等一應俱全，週末爸爸媽媽帶著孩子同樂最適合不過。

林智堅表示，他與風潮音樂總經理楊錦聰都是新竹香山人，他還記得以前廟會歌仔戲、布袋戲等熱鬧景象，只是隨著時代演進，人與人之間也更疏離，新竹市府與風潮音樂合作，盼用藝術饗宴，讓市民重回過去人與人距離緊密模樣。

林智堅說，新竹生活節邁入第七年，已經是新竹市民每一年引頸期盼節目，希望藉由藝術節饗宴，今年總計有10組音樂團體、總計60攤次的市集、6組五感體驗，他盼讓竹科年輕親子們愜意享受周末時光。另外，新竹市府每年舉辦主題性大型活動，讓孩子們在地就能多元體驗，還可欣賞國際級藝術表演，更歡迎大小朋友一起來訪，小孩放電、家長放鬆。

風潮音樂總經理楊錦聰說，新竹生活節取經於國外，盼用音樂結合各項活動，讓大小朋友同樂，今年新竹生活節「城市之森」想讓新竹人看見歌手、表演團體、手作業者「追夢」故事，現場也以毛線編織「捕夢網」裝飾，期待大小朋友看見他人夢想時，也能在心中埋下追夢種子。

文化局表示，2021新竹生活節本周末「城市之森」，邀請到 10 組國內橫跨古典、親子、流行、民謠電音、客家、原民音樂的團體，卡司包括金曲獎歌王歌后桑布伊、金曲獎演奏類最佳作曲人獎的黃裕翔、藍。掉 Fade to Blue、台灣最知名的排灣跨界演唱團體泰武古謠傳唱、創作樂團Crispy脆樂團、緩緩、輕柔自然新民謠融的四枝筆樂團、金曲獎客家藍調創作歌手米莎、客語吟遊詩人的陳永淘、跨界樂團城人故亖等。

本周末更有6場五感體驗活動，邀請曼丁身體劇場帶來舞蹈的探索、身聲劇場的美學表演風格，還有耕恬手作工坊編織課程、竹籟文創的竹藝美感體驗、新竹鴻安堂藥房的特製驅蚊包 DIY，還有每年最受歡迎的親子繪本故事，適合闔家大小或呼朋引伴一起來同樂。

另外，還有總計60攤次的特色攤商，類型涵蓋特色美食、藝術手作、生活、親子文創等，邀請民眾在週末期間在新竹生活節裡放慢步伐，感受幸福美好時光。

文化局提醒，因應防疫，本周末現場不開放飲食，歡迎民眾在把美食帶回家享用，並一起來參與音樂、藝術、舞蹈、環保等主題的活動。活動詳情請上新竹市文化局網站或新竹市新鮮事臉書，或撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
獨／6月男嬰顱內出血亡　保母判決出爐
快訊／遭男友施暴　高嘉瑜現身警局提告了
獨／不只高嘉瑜！　林秉樞恐嚇前女友被判刑
《爸爸去哪兒》隔4年小泡芙、Jasper重聚了！　網驚：長大
獨／信義區嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉：自己什麼都不是
Omicron全球擴散「檢疫7+7恐成破口」！　指揮中心回應
高嘉瑜遭施暴！知情人爆「3點大反轉」：前男友去靈堂大鬧
快訊／高嘉瑜遭家暴　蔡英文嚴厲發聲了
莫德納CEO一句話　美股期指急殺近630點！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021新竹生活節登場　體驗森林感愜意周末

地方創生提案全國之冠 　台東9鄉鎮10件獲補助逾2.4億

弄係假A！　LINE免費申請住警器謠言瘋傳

鳳榮豆奶系列新上市！在地非基改黃豆產製　改玻璃瓶裝免回收

投縣補助警車汰換　埔里警分局獲11輛新車價值千萬破紀錄

精彩人生　屏東百歲人瑞陳靈兒辦畫展

台東首位傳統刺繡人間國寶陳利友妹　饒慶鈴肯定其貢獻

公投戰車到花蓮！羅智強搭棚夜宿開講　痛批民進黨是公投叛徒

神秘設計感據點曝光　「亭妃•怡珍市民相談室」正式開張

聽信「飆股」明牌險遭詐　永康警銀聯手阻詐400萬元！

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

2021新竹生活節登場　體驗森林感愜意周末

地方創生提案全國之冠 　台東9鄉鎮10件獲補助逾2.4億

弄係假A！　LINE免費申請住警器謠言瘋傳

鳳榮豆奶系列新上市！在地非基改黃豆產製　改玻璃瓶裝免回收

投縣補助警車汰換　埔里警分局獲11輛新車價值千萬破紀錄

精彩人生　屏東百歲人瑞陳靈兒辦畫展

台東首位傳統刺繡人間國寶陳利友妹　饒慶鈴肯定其貢獻

公投戰車到花蓮！羅智強搭棚夜宿開講　痛批民進黨是公投叛徒

神秘設計感據點曝光　「亭妃•怡珍市民相談室」正式開張

聽信「飆股」明牌險遭詐　永康警銀聯手阻詐400萬元！

中正高中校友「震撼管樂團」公演　感謝這5個國家助台走出疫情

台灣牛奶比日本貴3倍！他巧遇「全聯隱藏福利」笑了：小確幸

大陸已有11億人完整接種疫苗　Omicron來襲邊境壓力加大

獨／6月男嬰顱內出血亡　保母重判9年！父母哽咽難原諒

鵜鶘210公分中鋒三分8投7中　轟39分退快艇追上柯瑞一紀錄

開心野餐回家...發現1.3m巨蟒「霸占後照鏡」　車主崩潰：沒關窗

快訊／遭男友施暴滿身傷！高嘉瑜現身警局提告了

榮剛前三季獲利創六年來新高　市況熱絡明年營運看俏

放棄台大讀警大！　鄉民一看「科系」全安靜了：直接勝利

入住飯店一看「每間房門口都放便當」　人妻驚覺不對連夜逃

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

地方熱門新聞

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

台中明早大停水47小時！影響19萬戶

防荔枝椿象　彰化首創無人機噴「皂素」

嘉基成立「神經修復重建中心」

聽信「飆股」明牌險遭詐

4山客受困天長隧道2人獲救　另2人返安全處待援

鹿野警溫馨接送情　婆媳孫相擁而泣

男子酒駕毒駕扣薪後繳清

佳里警民聯手護麻防竊動起來！

紙張沿路散落路面安南警急追！

台中南屯國小羽球寫隊史最佳成績

西螺太平媽籃球發展協會成立　資深教練獲終生成就獎

台南安平女子獨坐護欄警奮勇救人

羅智強搭棚夜宿花蓮開講　批民進黨公投叛徒

更多熱門

相關新聞

新竹光臨藝術節靜態藝術

新竹光臨藝術節靜態藝術

新竹光臨藝術節找來台、日、英、德、義等8國藝術家打造動態、靜態光作品，其中「靜態藝術燈」遍布北大公園、文化公園、護城河、東大飛行公園，由原住民、新住民與客家等藝術家創作出30多件作品，展期至本周六（27日），請大家把握最後機會來趟新竹一日遊。

六燃大煙囪廠房一期修復完工

六燃大煙囪廠房一期修復完工

《新星世—未來旅程》竹市開展

《新星世—未來旅程》竹市開展

新竹少年刑務所演武場修復完工

新竹少年刑務所演武場修復完工

竹市美術館壓軸展《集體製造》

竹市美術館壓軸展《集體製造》

關鍵字：

新竹市文化局

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

工安新人督導　工人酸：你最沒用

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面