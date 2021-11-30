2021新竹生活節登場　體驗森林感愜意周末

▲新竹市長林智堅推薦親子家庭周末來訪。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021新竹生活節「城市之森」將於本周末4日、5日在新竹公園登場，由市府與風潮音樂共同策劃，新竹市長林智堅推薦親子家庭周末來訪，透過音樂演出、質感市集、手作體驗工作坊，沐浴在新竹公園小森林中，體驗按下生活暫停鍵的悠哉。除了金曲獎歌手桑布伊、鋼琴手黃裕翔、創作樂團Crispy、緩緩等10組表演黃金陣容，還有五感體驗工作坊，身體律動、竹編手作、說故事、樹木調查等一應俱全，週末爸爸媽媽帶著孩子同樂最適合不過。

林智堅表示，他與風潮音樂總經理楊錦聰都是新竹香山人，他還記得以前廟會歌仔戲、布袋戲等熱鬧景象，只是隨著時代演進，人與人之間也更疏離，新竹市府與風潮音樂合作，盼用藝術饗宴，讓市民重回過去人與人距離緊密模樣。

林智堅說，新竹生活節邁入第七年，已經是新竹市民每一年引頸期盼節目，希望藉由藝術節饗宴，今年總計有10組音樂團體、總計60攤次的市集、6組五感體驗，他盼讓竹科年輕親子們愜意享受周末時光。另外，新竹市府每年舉辦主題性大型活動，讓孩子們在地就能多元體驗，還可欣賞國際級藝術表演，更歡迎大小朋友一起來訪，小孩放電、家長放鬆。

風潮音樂總經理楊錦聰說，新竹生活節取經於國外，盼用音樂結合各項活動，讓大小朋友同樂，今年新竹生活節「城市之森」想讓新竹人看見歌手、表演團體、手作業者「追夢」故事，現場也以毛線編織「捕夢網」裝飾，期待大小朋友看見他人夢想時，也能在心中埋下追夢種子。

文化局表示，2021新竹生活節本周末「城市之森」，邀請到 10 組國內橫跨古典、親子、流行、民謠電音、客家、原民音樂的團體，卡司包括金曲獎歌王歌后桑布伊、金曲獎演奏類最佳作曲人獎的黃裕翔、藍。掉 Fade to Blue、台灣最知名的排灣跨界演唱團體泰武古謠傳唱、創作樂團Crispy脆樂團、緩緩、輕柔自然新民謠融的四枝筆樂團、金曲獎客家藍調創作歌手米莎、客語吟遊詩人的陳永淘、跨界樂團城人故亖等。

本周末更有6場五感體驗活動，邀請曼丁身體劇場帶來舞蹈的探索、身聲劇場的美學表演風格，還有耕恬手作工坊編織課程、竹籟文創的竹藝美感體驗、新竹鴻安堂藥房的特製驅蚊包 DIY，還有每年最受歡迎的親子繪本故事，適合闔家大小或呼朋引伴一起來同樂。

另外，還有總計60攤次的特色攤商，類型涵蓋特色美食、藝術手作、生活、親子文創等，邀請民眾在週末期間在新竹生活節裡放慢步伐，感受幸福美好時光。

文化局提醒，因應防疫，本周末現場不開放飲食，歡迎民眾在把美食帶回家享用，並一起來參與音樂、藝術、舞蹈、環保等主題的活動。活動詳情請上新竹市文化局網站或新竹市新鮮事臉書，或撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。