閒置大樓成森林系書房　竹市最大圖書館龍山分館啟用

▲竹市最大圖書館龍山分館啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

龍山綜合大樓鄰近竹科、周邊有不少住戶，但過去長期閒置，如今在市府積極招商、活化後重新對外開放給市民使用，成為兼具超市與圖書館的社區好所在，1樓全聯社區服務概念店已開幕，2至4樓規劃竹市第七座、同時也是最大圖書館「龍山分館」，未來5-9樓也預計打造成閱覽空間。現有600坪室內空間藏書量近6萬冊，並以森林、田野作設計概念，以綠色妝點天花板，打造有如樹冠的書架與梯田狀親子閱讀區，成都市中的森林系書房，另也改善1樓周遭無障礙、照明、連通步道等景觀設施。龍山圖書分館今（1）日開館啟用，並舉辦《竹城漫遊》新書發表會，邀請名作家魚夫暢談新書，分享對新竹舊城的印象。

竹市最大圖書館龍山分館啟用，由巴雀弦樂團帶來精彩的弦樂五重奏揭開序幕。新竹市副市長沈慧虹今代表出席，表示新竹市不但是座幸福城市，還是熱愛閱讀的城市，連續3年獲得國家圖書館「整體閱讀力表現績優城市」殊榮，每人平均借閱冊數4.3冊，連續3年蟬聯非六都縣市第一。

沈慧虹指出，新竹市每間圖書館都有其特色，龍山分館是竹市第7座圖書館，同時也是竹市最大圖書館，擁有複合式生活機能，鼓勵長輩買菜後順道進來借書，成為精神食糧。

沈慧虹說，自林智堅市長上任後，積極進行總圖書館新建作業，期間陸續成立香山、金山、南寮、鹽水、將軍村圖書園區、動物園分館、青少年分館等實體閱覽與學習空間，其中不少館舍更成為市民拍照打卡熱點，關東客家主題圖書館也預計明年完工，另外設置3座微型圖書館(稅務局、演藝廳、柴橋活動中心)，方便民眾隨時借閱。

周冠宇建築師事務所設計師胡靖元表示，龍山圖書分館以「森林」作為概念，以綠色妝點天花板，通透浮空的書架猶如樹冠，錯落、不規則擺放，設計成森林蜿蜒小徑，親子閱讀區階梯則以「田野」概念打造梯田樣態，2樓親子閱讀區藏放約1萬冊；3樓討論區共16席、電腦視聽區20席、自修室46席；4樓閱讀席位則約15席，全館藏書量近6萬冊，提供各年齡層閱讀。

住在附近的林姓女士對於龍山圖書分館啟用讚譽有加，認為整體設計規劃很用心，且就位於住家旁邊，有機會一定會常常來閱讀借書；親子閱讀區的陳姓媽媽也說，閱讀習慣必須從小養成，龍山分館面積寬廣、規劃良好，讓孩子能夠盡情活動，不怕吵到正在自修或唸書的學生。

文化局表示，龍山綜合大樓閒置已久，市府投入5,061萬元導入設計力，規劃3層樓空間，提供圖書與雜誌借閱、影音視聽及討論交流使用，並改善1樓周邊無障礙與景觀設計。今日開館啟用，邀請名作家魚夫暢談新書《竹城漫遊》，帶領大家認識新竹舊城區之韻味。

文化局指出，龍山分館樓層規劃上，2樓為兒童、親子閱覽區，設置新書及書報雜誌展示區，3樓為視聽閱覽、自修及討論室，4樓則規劃綜合性藏書區，全館600坪室內空間實體藏書量近6萬冊，提供各年齡層閱讀，陸續推出多元主題的閱讀推廣活動；另5至9樓未來也成為龍山分館閱覽空間，目前仍在規劃階段。

文化局說明，龍山分館開館時間為週二至週日上午9點至下午5點，設有還書箱提供夜間還書服務，相關資訊可上新竹市文化局網站（https://culture.hccg.gov.tw/）查詢，詳情請洽 1999 市民服務專線，或撥打 03-5319756至新竹市文化局圖書資訊科洽詢。