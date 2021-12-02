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新竹東風音樂祭登場　桃園新竹異地共演

▲今年度東風音樂祭盛大登場，今舉辦宣傳記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲今年度東風音樂祭盛大登場，今舉辦宣傳記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021新竹市東風音樂祭來了！新竹市府表示，今年度東風音樂祭12月5日起至12月19日連續三個周末假日，在新竹市風livehouse登場，1場音樂競賽與4天音樂表演，將有20組音樂團體接力演出，包含拍謝少年、1976樂團、傷心欲絕與反正我很閒等超強陣容。今（2）日記者會由新竹在地音樂人呂士軒與王鍾惟開場演出，象徵新竹音樂的傳承。新竹市長林智堅加碼宣布，今年與桃園市府攜手，新竹東風音樂祭將與桃園鐵玫瑰音樂節透過5G技術「異地連線共演」，讓二地觀眾感受零時差的音樂魅力。

林智堅表示，新竹市是一座年輕的城市，因此他上任以來就積極為年輕人創造舞台，為熱愛音樂的年輕朋友創造舞台，106年將過去閒置的「空軍工程聯隊禮堂」改建為風livehouse，107年起舉辦東風音樂祭，連續四年已成為音樂界的年度盛事。

林智堅表示，今年東風音樂祭連續兩周末由20組樂團接力演出，還有一大亮點是12月19日晚上，新竹東風音樂祭將與桃園鐵玫瑰音樂節連線，藉由5G網路高效率傳輸，由桃園現場「八十八顆芭樂籽」與新竹現場「黃子軒與山平快」同時演唱歌曲，讓觀眾感受零時差的音樂魅力及新竹高科技的發展實力。

文化局表示，風livehouse在民國48年作為「空軍工程聯隊禮堂」，已有超過60年歷史，新竹市有很多獨立樂團，但卻缺乏表演與創作的空間，因此106年市府把它打造成「風livehouse」流行音樂展演空間，從開館到現在總共有65場演出，吸引9萬人次觀眾。

文化局指出，一年度大家引頸期盼的音樂祭，將於12月11、12、18、19日連續2周末演出，同步於新竹市新鮮事、新竹市文化局臉書直播。今年邀請20組樂團歌手，陣容包括拍謝少年、八十八顆芭樂籽、昏鴉、大象體操、佬步槍、問題總部、必順鄉村、林同學樂團及反正我很閒等。

此外，12月18、19日下午，將有神秘組合「萬華青年公園百大DJ兄弟」，也就是知名Youtuber「反正我很閒」，在新竹公園市集廣場進行特別加場戶外演出。文化局表示，音樂祭所有活動現場皆免費入場，周邊還有文創市集。

文化局說明，東風音樂祭系列活動，還有人才培育課程、講座，風神榜創作大賽及音樂祭。其中，「人才培育課程」歷時一個月、舉辦23堂課程、進行超過60小時培訓，邀請華語流行音樂界近20位重量級講師如丁曉雯、黃韻玲、陳建騏、楊子樸、黃建為等，產出8首原創歌曲。

「風神榜創作大賽」鼓勵樂壇新星以新竹為主題，創作屬於新竹的音樂，今年參賽作品共35件，是歷年最多人報名的一年，最終有6件作品進入決賽。該6組入圍者將在12月5日決賽舞台登場，優勝者除獲得獎金外，第一名與第二名更將登上東風音樂祭的舞台。到場為入圍者加油者，更有機會領到當天限定發送的30份快速通關證，在音樂祭4天期間，不需排隊便能直接入場。

文化局提醒，入場民眾請配合實名制登錄，酒精手部消毒，量額溫、全程配戴口罩等防疫規範，相關資訊請至新竹市新鮮事FB(https://reurl.cc/6DmAb6)、新竹市文化局FB(https://reurl.cc/Q6q8Vb)及新竹市文化局網站(https://reurl.cc/aNY6MX)查詢。洽詢專線玻璃工藝博物館03-5626091，或撥打1999為民服務專線。

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