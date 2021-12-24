民進黨團又提《地制法》逕付二讀　邱臣遠痛批「綠色獨裁」

▲台灣民眾黨團自備「大聲公」痛批綠色獨裁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立院黨團經歷4天3夜排班輪首議場，今（24日）上午順利將攸關竹竹併的《地方制度法》修正草案排入報告事項，並再提案欲將該草案逕付二讀，引發國民黨團大表不滿「突襲」佔領主席台，藍綠一度爆發推擠衝突，立法院長游錫堃只好宣布院會休息。台灣民眾黨立委也拿出移動式擴音機，大聲質問「柯總召（民進黨團總召柯建銘）你是怎麼了？」、「綠色獨裁的時代來臨」，並手舉「縣市合併不應因人設事」、「假借升格政治分贓」等手舉牌表達抗議。

民進黨團今天會中提案，要求將《地方制度法》第四條條文修正草案逕付二讀，由民進黨團召集協商，引發在野黨抗議，時代力量黨團總召邱顯智先在受訪時痛批「大開民主倒車」；國民黨團也率眾突襲佔領主席台，強烈杯葛議事進行。

而民眾黨團則在上午11點多，拿出自備的移動式擴音機，手舉「假借升格政治分贓」標語抗議。民眾黨團總召邱臣遠說，國土規劃不是職涯規劃，不應該倉促修法，呼籲總統蔡英文應召開國是會議，不要狹帶公投的餘威，粗暴地在國會碾壓所有的在野黨，「綠色獨裁的時代來臨！」

邱臣遠說，倘若《地方制度法》修法通過，未來台灣可能增加第七都、第八都、第九都，85%人口都在直轄市，恐使基隆、苗栗、南投等縣市落入「富都窮縣」窘境，地方創生也會變成「地方創傷」。

民眾黨立委賴香伶也說，昨天柯建銘才在黨團協商時，表態願提復議讓總預算案回到委員會審查，今天又提出逕付二讀，態度180度轉彎，讓人匪夷所思。賴強調，法案應該回到委員會審查，讓大家字字斟酌，「執政黨沒有能力解決國家問題，所以便宜行事，拿出一個《地方制度法》修法，可能毀了竹竹苗地方的期待，用逕付二讀這樣輾過去，太不值得令人尊敬」。

賴香伶說，全世界哪有一個國家，小小一個地方有七都、八都、九都？要求民進黨不要再已國際為藉口，也呼籲立法院長游錫堃不要讓過去惡習延續到現在，應該召開至少10場公聽會，再來修《地方制度法》，「迷途知返吧柯總召！」此語引發堅守主席台的國民黨立委林德福等人拍手叫好。