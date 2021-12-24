《愛與鐵血》小編重磅回歸！她蹭王力宏一句話　宣導安心手環

▲安心手環幫助找著老翁找到回家的路 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名老先生因為失智外出迷路，還好遇到了左營分局的員警協助，並且發現老翁手腕上有一個刻有名字跟聯絡電話的「安心手環」，為了要宣導安心手環，請媒體發稿，高雄市警察局左營分局的小編還特別蹭王力宏的熱度，一句「左思右想」，順利搏得《東森新媒體ETtoday》版面。

左營分局博愛四路派出所110年12月22日17時30分接獲通報稱左營區榮佑路與榮德街口有一位老翁疑似走失，警方立即派遣巡邏警員前往協助。警方到達現場後，發現老翁失智而且疲憊，所以對自己身分都回答不出來，員警先將老翁帶回派出所休息，並且給他食物，同時也在老翁的手腕員找到一條刻有名字及連絡電話的「安心手鍊」，馬上得知老翁的身分，並且通知他的妻子到派出所接她返家。

▲安心手環幫助找著老翁找到回家的路 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為了宣導協助迷途老人，所以高雄市警察局左營分局剛放完育嬰假的小編謝佳華，過去也是高市警局前局長陳家欽時代，製作《愛與鐵血》的其中一位小編，結束近2年的包括產假以及育嬰假之後，「重出江湖」又發揮了她的創意，蹭目前最新的時事話題人物王力宏「左思右想」，成功獲得新聞版面。

她發出了一篇以「別讓警察左思右想 家有失智老人可向社會局申請安心手鍊助辨識身分」為標題的新聞稿，新聞稿當中也強調警方表示實務上常受理迷途老人案件，往往在辨識身分時因對方答不出身分而遇到阻礙，總需絞盡腦筋幫老人們找到身分，故家中老人有失智傾向，可在常穿的衣物繡上聯繫方式，或直接向高雄市政府社會局長青綜合服務中心申請防鏽金屬材質的「安心手鍊」配戴在老人身上，手鍊上鑲有老人姓名、連絡人姓名及兩支聯絡電話，隨身配戴於老人手上，以助迅速辨識老人身分。申請電話為07-7710055分機3352。

▲左營分局小編謝佳華為了搶新聞版面，搭上王力宏的熱度 。（圖／記者吳奕靖翻攝）