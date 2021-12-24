李靚蕾衣服穿4年「珍珠耳環戴16年」狠打臉拜金說　關穎曝私聚穿搭

▲李靚蕾遭批拜金。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

記者施怡妏／綜合報導

李靜蕾17日拋下震撼彈，讓王力宏的醜聞攤在陽光下，「從頭到尾就不是為了錢」，要的只是一個道歉，對此，女星關穎日前也發長文力挺李靚蕾，透露曾一起吃過飯「看到她的時候，都是樸素低調，完全沒有任何名牌在她身上」，就有網友從李靚蕾的IG發現，同一件衣服至少穿了四年，可見她絕非拜金女。

有網友從李靚蕾IG翻出「一件衣服穿4年」的照片，2016年她身穿白底紅色花朵上衣，與王力宏以及陳建州、范瑋琪夫婦合照，4年之後，2020年她生完第三胎，曬出哺乳的黑白照，仍穿著同一件花朵上衣。

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也有網友指出，李靚蕾在社群網站分享的穿搭照、出遊照，很少看到奢侈品，還有人發現，李靚蕾一對珍珠耳環戴了16年之久，顯見她惜物，物慾不高又節儉，狠狠打臉網友的拜金說。

▲▼對比照打臉。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

不少網友質疑李靚蕾為何不私下解決，要對王力宏這麼狠？還有人認為她是為了錢或報復，李靚蕾則回應，嘗試了很多方法卻都無果，不論公開或私下都未得到真誠的道歉，對她而言「道歉很重要」，不是為了錢，也不是要報復，「關於房子的『贈與』我是不會接受的，不用再拿這件事來曲解我的用意」。

此外，關穎21日在限時動態貼文挺蕾神，其中談到自己和李靚蕾沒有私交，只是和共同的朋友一起吃過飯，也非閨蜜關係，「看到她的時候，都是樸素低調，完全沒有任何名牌在她身上，聊的也都是教育孩子的事情，或一些輕鬆的話題。」