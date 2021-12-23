把「乾草叉」當標槍射！男走在街上被瞬間爆頭　恐怖畫面曝光

▲監視器拍到凶嫌手持長叉，在後方追著受害人。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

英國33歲男子貝拉米(Stephen Bellamy)走在街上時，突然遭後方跑過來的40歲男子比奇(Stephen Beach)用長叉插入頭部，導致他瞬間出血爆頭，血流不止的他送醫2天後仍不治身亡，警方近來公布事發畫面在網路上瘋傳。

從亨伯賽德(Humberside)警方公布影片可看到，貝拉米今年4月24日走在格里姆斯比(Grimsby)街上時，比奇突然從停在街上的車中跑出來，手上拿著一根像標槍一樣細長的乾草叉，一路在後方追趕貝拉米當街讓他爆頭。

貝拉米送醫後因為頭骨骨折、腦內出血腫脹，2天後不治身亡，警方調查發現，他是在監獄中服刑時結識比奇。比奇與在車上的同夥提格(Luke Teague)雖然開車逃逸，後來仍被警方逮捕。

本案近來開庭，陪審團認為比奇與提格謀殺罪成，比奇辯稱，他當下拿著長叉只是希望能隔開與貝拉米的距離，「我沒有任何計畫，當下很害怕，只是想和他好好談談，所以才用長叉保護自己，我以為長叉只是打中他的頭」。

比奇只願意坦承犯下罪行較輕的過失殺人罪，提格則不肯認罪，他強調自己只是協助開車接送比奇，並且幫忙燒車滅證而已。據了解，比奇是因為服刑時曾與死者有過衝突，才會導致這起報復行動，本案將於明年1月13日再次開庭。