英國Omicron死亡累計14例　首相強生認了：擴散速度前所未見

▲強生表示，Omicron持續以前所未見的速度擴散中，必要時在室內要戴上口罩，並保持空氣流通。圖為倫敦街頭。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國21日通報確診數字再度超過9萬，境內累計6萬508人感染新變異株Omicron。衛生部政務次長基根（Gillian Keegan）22日證實，目前有129名Omicron確診者住進醫院接受治療，累計14人在感染Omicron後死亡。首相強生警告，該毒株如今正以前所未見的速度擴散中。

基根表示，假若相關數據顯示有必要實施進一步防疫限制，政府將毫不猶豫採取行動。英國首相強生表示，不會在聖誕節前針對英格蘭實施新的防疫限制措施，但如今狀況仍相當嚴峻，政府可能會在聖誕節後採取行動。

依據唐寧街發布的一段影片，強生說，民眾仍可持續進行聖誕計畫，但還是要小心謹慎，建議與年長親戚們見面之前應該要做檢測。他同時警告，Omicron持續以前所未見的速度擴散中，必要時在室內要戴上口罩，並保持空氣流通。

強生也提到，Omicron疫情現階段仍有許多地方尚待釐清，包括染疫後患者嚴重程度、住院率、對疫苗及加強針的影響等，未來將持續密切關注，「一旦狀況惡化，將在必要時採取行動。」

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