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台南市「眾望所歸薪希望」徵才活動　 求職民眾踴躍

▲台南市勞工局22日集結三井Outlet台南店、在地科技業及傳統產業，在歸仁區仁壽宮活動中心辦理「眾望所歸 薪希望」徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局22日集結三井Outlet台南店、在地科技業及傳統產業，在歸仁區仁壽宮活動中心辦理「眾望所歸 薪希望」徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「MITSUI OUTLET PARK 台南」（台南三井Outlet），預計2022年年初正式登場！為解決所有品牌端廠商快速找到人才，勞工局22日集結三井Outlet台南店、在地科技業及傳統產業，在歸仁區仁壽宮活動中心辦理「眾望所歸 薪希望」徵才活動，共有20家廠商現場設攤，提供逾1000個工作機會。

▲台南市勞工局22日集結三井Outlet台南店、在地科技業及傳統產業，在歸仁區仁壽宮活動中心辦理「眾望所歸 薪希望」徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局長王鑫基表示，為協助台南市民安居樂業、打造「希望家園」，黃偉哲市長率市府團隊積極招商，勞工局全力協助三井outlet所有品牌端廠商快速找到人才，除了在勞工局職訓就服中心官網設置求才專區外，更積極辦理多場現場徵才活動，因年底將近廠商求才孔急，故於歸仁區辦理小型聯合徵才活動，提供就業機會以協助在地居民就業，22日氣候回溫民眾參與徵才活動非常踴躍。

▲台南市勞工局22日集結三井Outlet台南店、在地科技業及傳統產業，在歸仁區仁壽宮活動中心辦理「眾望所歸 薪希望」徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，疫情降級後，職訓就服中心積極辦理多家廠商徵才活動，本中心網站每週會更新最新職缺，歡迎求職民眾掃描QRcode立即瀏覽應徵最新職缺。另外，勞工局將透過電台廣播、簡訊、台南工作好找FB、APP、台南市政府Line、網站等多元管道宣傳，讓有意求職者能獲得充分的訊息。

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