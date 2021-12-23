台南防疫計程車整裝上陣　百輛車全心投入春節防疫服務

▲台南市交通局超前部署，擴充防疫計程車能量，春節期間防疫計程車最大服務量能，可達百輛車同時上線服務，司機也都完成2劑疫苗注射，請鄉親安心利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓旅外鄉親順利返鄉過春節，台南市交通局超前部署，擴充防疫計程車能量，春節首批返台鄉親在採7+7+7措施隔離期滿後，已開始陸續返家，交通局表示，春節期間防疫計程車最大服務量能，可達百輛車同時上線服務，司機也都完成2劑疫苗注射，請鄉親安心利用。

交通局局長王銘德表示，台南市在市長黃偉哲率領市府團隊防疫成果斐然，為讓旅外鄉親安心回台南過個好年，特別指示交通局向中央爭取補助100輛防疫計程車，交通局日前已和6家車隊完成簽約，依需求調度，目前上線營運已達65輛，隨需求日增逐步增加。

交通局長王銘德說，交通局已和衛生局、觀旅局、民政局成立跨局處的協調平台，針對各種不同的訂車、用車需求，可第一時間整合調度各車隊能量。

局長王銘德指出，防疫旅館退房旅客，最遲可於退房前一日透過旅館訂車，檢疫期間臨時有外出需求的民眾，則可透過台南市防疫專線06-2880180審核後訂車，或視臨時調度情況由市府協助安排。

此外，要求各車隊司機都需完成2劑疫苗接種，亦需完成教育訓練才能上線，每輛車都配備有防疫工具包，每趟任務完成也須落實清消，請乘客安心搭乘，司機執勤也可放心。

公共運輸處處長吳俁之表示，春節期間防疫計程車服務量能充足，車資則是按表收費，如有疑問均可透過防疫專線洽詢。