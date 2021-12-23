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社會 社會焦點 保障人權

輾斃兄弟再滅角頭！雙槍小弟現況曝　8天殺2人計畫揭密

記者黃翊婷／綜合報導

台南今年2月間在8天內連續發生2起命案，綽號「蝦米」的蔡秉逸因直播主遭擄案被警方查獲槍械，懷疑與同門兄弟王重傑有關，於是當街將人刺殺輾死；逃亡期間他聽聞老母住宅遭攻擊，認為是昔日老大陳建文搞鬼，最後持雙槍將人擊斃。這起事情經過10個月，由於檢方陸續掌握新事證，台南地院11月間裁定，蔡男等人自11月16日起延長羈押2個月。

台南「蝦米」槍決老大。（圖／記者林悅攝、翻攝當事人臉書）

▲「蝦米」蔡秉逸手持雙槍射殺昔日老大陳建文。（圖／記者林悅攝、翻攝當事人臉書）

台南黑道街頭殺人、闖屋行刑槍擊震撼社會大眾，甚至還有外縣市黑道漏夜進駐，讓台南警方繃緊神經，而這一連串事件的導火線，要從今年1月21日的直播主遭擄案說起。

▲台南市1名直播主，驚傳1月21日晚上出門在安平區健康三街全家超商購物時，被數名不詳人士擄走凌虐，直到付出60萬元贖款才獲釋。（圖／翻攝臉書）

▲唐姓直播主遭擄，後續牽扯出2起命案。（圖／翻攝自臉書）

● 1月21日直播主遭擄案

台南男子「阿龍」（化名）因不滿女友被直播主唐姓友人追走，一時氣不過，找來當地角頭蔡秉逸「出面喬事」，要唐男給個交代。1月21日晚上，唐男在超商被擄，遭上手銬腳銬凌虐、逼脫光錄影唱歌，直到付出約60萬元贖款才獲釋，隨後直奔警局報案，警方調查後鎖定阿龍、蔡男手下人馬涉案。

而外傳，大陸籍的阿龍在本案一毛錢都沒拿到，卻得面臨「全扛」壓力，且擔心涉案會遭遣返，反而與唐男談和，咬出喬事的角頭蔡男。

警方循線查到蔡男住處據點，並持搜索票搜索，起獲1把長槍、3把短槍，以及71顆子彈。槍械被扣，對道上兄弟而言，形同被「繳械」，加上槍械存放有一定的隱密性，蔡男懷疑有人在背後搞鬼，而且他與過往同門兄弟王重傑曾有糾紛，於是將矛頭指向王男。

▲涉嫌台南安平街頭刺殺王姓男子及槍殺安平陳姓「老大」的「蝦米犯罪集團」7人，被檢察官依妨害秩序、槍砲、殺人等罪提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王重傑在停車場遭蔡男等人刺殺輾死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

● 2月16日王重傑命案

蔡秉逸與王重傑以前都是在安南區老大陳建文底下的小弟，算是同門兄弟，後來兩人因故疏遠，但蔡經濟出狀況時，王仍會出手幫忙。

除了「繳械」之仇外，還有王男友人爆料，指稱蔡男先前賭博欠債上千萬，找王男幫助，加入權利車生意，但他覺得賺太少，要王男做假帳遭拒，竟疑似在外放風聲說王男侵占公款，要出手處理。

2月16日晚上6時20分許，蔡男等7人在汽車旅館附近埋伏，見王男從走出來往停車場方向移動，隨即跟上，2台車抵達停車場後，車上7人立即下車，分別以徒手、持金屬製棍棒、持西瓜刀等方式攻擊。

王男徒步逃離停車場，過程中攔下路過的劉姓騎士，強行坐上機車離去，但還是蔡男的同夥飛車追上，並在某餐廳停車場連人帶車撞翻倒地。負責開車的曾姓男子見王男倒地，仍多次以車衝撞、輾壓，還持西瓜刀下車繼續攻擊，導致王男傷重不治。

▲涉嫌台南安平街頭刺殺王姓男子及槍殺安平陳姓「老大」的「蝦米犯罪集團」7人，被檢察官依妨害秩序、槍砲、殺人等罪提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳建文在住家1樓客廳遭槍殺。

● 2月23日車陳建文命案

王重傑遭殺後，蔡秉逸聽聞有人想要報仇，黑白兩道都在查，於事展開逃亡，期間聽聞母親、妻兒住處有人跑去鬧去，認為是昔日老大陳建文搞鬼，新仇加上舊恨，讓他心生殺意。

2月23日下午，蔡嫌駕車在陳男住處附近多次巡視，找尋機會犯案，等到晚上8時56分許，見陳男住處1樓大門開啟、客廳燈光明亮，研判此時人應該在屋內，隨即手持非制式手槍2把、身穿防彈背心進入，見陳男就在1樓客廳，隨即開槍射殺。

陳男身上有7處槍傷入口，造成心臟、肺臟、肝臟和腎臟多處槍傷併大量內出血、休克死亡。蔡男槍殺陳男後，在大門留下作案雙槍，並向台南市刑大投案。

<▲外號「蝦米」的蔡姓男子涉嫌獨自持雙槍射殺昔日陳姓老大，再向台南市刑大投案，連同曾、劉2嫌共3人被檢察官向台南地院聲押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警方找到做案用的雙槍。

台南地檢察檢察官董詠勝偵查終結，4月16日對包含蔡秉逸在內等7人，依殺人等罪嫌提起公訴。台南地院同日晚間裁定蔡男等5人羈押，王、劉2人涉案情節較輕，分別以10萬、20萬交保。

整起事件到此似乎告一段落，不過，陳建文的家屬在4月1日為其舉行告別式時，一下子湧入3300人，其中包含四海幫副幫主張存偉、天道盟太陽會長「鐵霸」等人都親自率員到場致哀，讓台南警方再次繃緊神經，大陣仗到場盤查，至少查獲6名通緝犯。

▲台南安平角頭「建文」舉辦規範盛大的告別式，約有3000人參加，警方加強路檢盤查，嚴防黑幫滋事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▼▲陳建文的告別式，道上兄弟動員致祭人數約3300人。

▲台南市安平角頭「建文」舉行告別式，道上兄弟動員致祭人數約3300人，台南市警方共盤查遊覽車93輛，小客車309輛，盤查3300人次，逮捕6名通緝犯、帶回98名少年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

如今事件經過10個月，或許民眾已經漸漸淡忘，但台南檢警仍在全力調查當中。台南地院最近一次開庭審理是在11月11日，由於檢方先前曾發現新事證，加上考量到蔡秉逸、曾男有逃亡的可能，因此裁定2人自11月16日起延長羈押2個月，另解除劉、王、余、蘇、徐等5人應定期前往警局報到的處分。

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