慎入！超罕見「人魚寶寶」出生　助產士驚：職涯中未曾見過

實習記者徐敬璇／綜合報導

胎兒在未出生前是包裹在羊膜囊裡，當要出生時透過子宮收縮，羊膜囊便會破掉使羊水外流。但英國一名女子分娩時，羊水未破，嬰兒竟包著羊膜囊出生，成「人魚嬰兒」狀態，讓幫她接生的助產士驚訝直說，職涯中沒看過這種罕見情況。

根據《利物浦迴聲報》（Liverpool Echo）報導，居住在英國紹斯波特（Southport）的皮特里（Jennifer Petrie），本（12）月16日在蘭開夏（Lancashire）的醫院分娩池（birthing pool）中產下第一胎，最特別的是，嬰兒在出生時包著羊膜囊，而羊水未破，就像隻「人魚」。

▲男嬰出生時仍被羊膜囊包覆著。（圖／翻攝自YouTube／The Miracle of a Rare Delivery: En Caul Birth）

皮特里表示，她在水中分娩時，羊膜囊並沒有破掉，羊水也沒有流出，這讓她感到困惑，「羊膜完好無損的包著我的寶寶滑進水池，他看起來就像是在一顆水球裡，直到被抱起時羊膜才破掉。」

她說，「助產士們都很驚訝的不斷表示『噢，天啊，這令人驚嘆。』」因為很多助產士在其職業生涯中也都未曾見過這種罕見的情況。

她還提到，她在這次生產中沒有出現任何併發症，也不覺得疼痛，因此她和丈夫都認為能生出一個「美人魚寶寶」，是個幸運的吉兆。

報導也指出，婦產科專家表示，這種胎兒離開母體後，還包裹在羊膜裡的情況稱為「EN caul」，英文有「誕生美人魚」（mermaid birth）的說法，自然發生的機率大概只有10萬分之一到8萬分之一。