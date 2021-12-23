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9歲妹「全裸陪睡」12歲哥！網紅媽PO影求抖內...網全炸鍋了

人母網紅為了賺外快，竟讓妹妹全裸陪睡哥哥，挨轟還反批網友思想骯髒。（翻攝自微博）

▲人母網紅為了賺外快，竟讓妹妹全裸陪睡哥哥，挨轟還反批網友思想骯髒。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

過去就有不少兄弟姊妹毀三觀的親密互動，引發網友撻伐討論，沒想到最近抖音知名人妻網紅「小妞日常」為抖內，放任兒子脫序行為，影片中，12歲兒子要求年僅9歲的妹妹全裸陪睡，且身為孩子的媽媽不但不加以制止，還拍成影片分享上傳求抖內，影片曝光後瘋傳各社群媒體，讓網友紛紛撻伐表示太誇張。對此，目前「小妞日常」的抖音帳號已經被封鎖，但人母也不滿網友指責， 反痛批網友的思想骯髒。

綜合媒體報導，近日微博突然熱議「小妞日常」的抖音影片，主要是已為人母的網紅「小妞日常」分享毀三觀影片，只見影片中，網紅12歲的兒子「黑羔子」會要求年僅9歲的妹妹全裸陪睡，且母親都未制止該行為。據該抖音帳號的內容得知，「小妞日常」的女兒因為幼年時發燒，導致智力遲緩，時常被哥哥欺負，但媽媽都放任哥哥這樣欺負妹妹。

有網友指出，9歲妹妹自己睡時根本沒有裸睡習慣，但被12歲哥哥要求陪睡時，就必須要全裸。對此，知名微博網紅「國內外白富美吐槽」也表示，從「小妞日常」的影片可以知道該媽媽有些重男輕女，「媽媽以兒子和女兒吵架作為流量，作品中好多次都故意製造矛盾；之後又被爆出哥哥要求妹妹裸睡，是孩子也不能這樣吧！」

相關影片遭瘋傳熱議後，不少網友紛紛痛批，「太誇張了，10多歲都會打飛機（打手槍）了好嗎」、「十幾歲男生該懂都懂了好嗎」、「通常羔子這年紀的小孩都會對異性身體感興趣，媽媽的都不教一下嗎」、「這個哥哥脾氣超級差，很暴躁」，更有網友直指「自從有了流量之後，這家人就越來越不正常」。

據了解，輿論引發後「小妞日常」的抖音帳號已被封鎖，但「小妞日常」不以為意，反而痛批網友「自己的思想骯髒、自己腦袋不健康，還說別人，反思反思自己吧！」還抱怨自己只是拍個影片賺零用錢，這樣還能被檢舉，同時也稱自己會繼續拍片。


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