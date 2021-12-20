涉嫌進口兒童色情寫真集　漫畫家鈴木健也遭警方逮捕

▲日本漫畫家鈴木健也，因涉嫌進口兒童色情寫真集遭警方逮捕。（翻攝twitter@jbot26830444_ur）



圖文／鏡週刊

日媒報導，在網路連載《百無禁忌！ 女高中生私房話》的日本漫畫家鈴木健也，因涉嫌進口兒童色情寫真集已遭警方逮捕。

事實上，12月6日鈴木健也就驚傳失聯，雖然後來被平安找到，卻沒有透露失聯的原因，引起日本網友熱議。

據日媒報導，由於鈴木健也被懷疑從德國進口包含裸體兒童的寫真書，目前已遭警方逮捕。據警方轉述，鈴木健也坦承「很想要日本買不到的海外兒童裸照」，他被懷疑在去年9月跟10月從德國進口6本兒童色情寫真書，警方也從鈴木健也家中找出46本包含兒童色情內容的書籍，目前正追查書籍來源。

鈴木健也於2005年出道，以《百無禁忌！ 女高中生私房話》聞名，該作自2014年起在網路漫畫平台「ComicWalker」連載，後來還推出單行本並改編為動畫，如今傳出被捕消息也讓粉絲相當扼腕。

日本法律禁止持有18歲以下兒童的色情圖像、影片，知名漫畫《神劍闖江湖》的作者和月伸宏，也曾在2017年因持有多部涉及兒童色情的DVD而遭起訴，最後判決他需支付20萬日圓（約新台幣5萬）的罰金，罰金雖然不高，卻已對和月伸宏造成名譽上的重大傷害。



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