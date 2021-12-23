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元旦新制懶人包！交通防疫食安7大重點一次看　洗選蛋要變貴了

▲▼雞蛋,洗選蛋,蛋荒,蛋價,勤億蛋品,葉黃素機能蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲元旦起洗選蛋每顆都要噴上溯源，成本恐因此增加。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

新的一年即將到來，2022年元旦起有多項重大新制上路，包括國道散落物收費調整；24類場所工作者疫苗措施；洗選蛋噴印政策推動，恐增加成本，影響末端消費者荷包。《東森新媒體ETtoday》也為大家整理明年1/1日起即將實施的7大新制，提醒民眾多加留意，勿讓自身權益受損。

2022元旦起新制總整理：

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交通新制

1. 機車駕訓補助

為提升機車騎乘安全，交通部拍板明年元旦起持續推動機車駕訓補助，每人補助1300元，鼓勵民眾考照前，先上3天駕訓班，明年將投入2600萬元再加碼擴大倍增補助至2萬名，強化機車安全騎乘觀念，降低死傷。

2. 國道散落物取消30分鐘內免費、調整收費

交通部依照「國道散落物處理收費要點」，取消散落物處理時間未達30分鐘免收費規定。根據新規定，處理國道散落物未滿半小時仍將收取3000元處理費，並對各項級距做調整，過去處理時間30分鐘以上未達60分鐘收費3000元，經調整後將增至6000元；60分鐘以上未達90分鐘過時收費6000元，調整後增為9000元；90分鐘以上但未達120分鐘過去收費9000元，經調整後則收費1萬2000元。以此類推。

3. 高雄港離岸風電作業船收費方式

台灣港務公司「高雄港離岸風電作業船收費方式」公告，為配合國家發展離岸風電政策，服務各式離岸風電作業船到高雄港作業需求，「高雄港離岸風電作業船收費方式」預定12月下旬公告，元旦起實施。詳細方式有待港務公司近期公布。

▲▼大陸冷氣團南下，準備參加機車駕照考試的民眾在寒風中在練習場加緊路考練習。（圖／記者湯興漢攝）

▲交通部拍板明年元旦起持續推動機車駕訓補助。（圖／記者湯興漢攝）

防疫新制

4. 24場所工作者須接種2劑疫苗才可上工

中央流行疫情指揮中心表示，明年元旦起，包括醫護、警消人員、教職員工等第1、2、3、7類人，以及殯葬業、大眾運輸業、外送員、賣場收銀員、郵差、國籍航空機組員等，共計24類場所工作者應完整接種兩劑疫苗且滿14天才可上工。

經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明或個人因素無法施打者，須每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，始得提供服務，新進人員並應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明。

》24類場所工作者完整名單

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲明年元旦起，24類工作場所人員須接種第2劑疫苗才可上工。（圖／記者湯興漢攝）

生活新制

5. 洗選鮮蛋「得噴印溯源」

為避免再有問題蛋並確保食安，農委會推洗選蛋噴印政策，今年9月公告訂定「指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式」，自元旦起實施。必須噴印的有供應校園食材、國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場及網購通路販售之洗選鮮蛋，但傳統市場販售、供加工（液蛋、水煮蛋、滷蛋及茶葉蛋等）使用之原料蛋及業務通路（早餐店、餐廳、烘培）之洗選雞蛋，依規定得不用噴印。

洗選蛋每顆都要噴上溯源，成本恐因此增加，影響末端消費者錢包。農委會強調，洗選噴印政策有一重要觀念，生產端經由噴印，管理上自然得篩選，能更精準、精進，雖可能有一些成本增加，但「食安有價」，若不去做這些事，也無法確保蛋的來源。

6. 6645款藥品價格調整

中央健保署宣布，為健全健保藥品給付，明年元旦起將調整6645款藥品價格，平均降幅約4.1%。藥價降幅前3名，以心臟血管用藥降8%最多，神經系統用藥降6%次之、全身性抗感染劑降5%。常用藥品如保栓通、脈優、冠脂妥等也都降價，預估年省74.6億元，將用於新藥給付。

7. 食藥署公告「修正巧克力之品名及標示規定」

明年元旦起，只要添加植物油「超過該產品總重量5%」，則不可以直接稱「巧克力」，僅能標示如「巧克力風味糖果」等和巧克力本身做區別的食品名稱。含餡巧克力產品之巧克力含量至少25%，並應於品名前加標示「含餡」或「加工」或等同字義。

未依規定標示，將依違反食品安全衛生管理法規定，處3萬至300萬；標示不實者，處4萬至400萬。

▲▼巧克力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲食藥署公告「修正巧克力之品名及標示規定」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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