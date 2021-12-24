　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20多歲染疫女去過饒河夜市！入境1個多月才確診　Ct值曝光

記者張乃文／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內目前疫情穩定，確診個案多以境外移入為主。但今傳出饒河夜市突然大動作清消，對此中央流行疫情指揮中心也說明，有確診者的足跡前往饒河夜市，但目前判定為境外移入。據指揮中心提供資料顯示，該名境外移入個案因求學需求，12/23自費採檢、12/24確診。

▲▼台北市環保局24日派員清消饒河夜市。（圖／環保局提供）

▲台北市環保局24日派員清消饒河夜市。（圖／環保局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於饒河夜市及松山市場傳出清消一事，指揮中心說明，經疫調是今新增境外移入中的個案，案16981曾前往，故台北市衛生局針對饒河夜市執行環境清消並暫停營業一天。

根據指揮中心的資料，案16981為自日本返台的本國籍20多歲女性，完整接種2劑莫德納疫苗，11/21入境，隔離14天後PCR採檢陰性，近期因為要出國而再次進行PCR，發現呈陽性，屬無症狀感染者，已匡列接觸者2人，列居家隔離。北市衛生局表示，由於Ct值達35，且在篩檢陽性後再次篩檢又呈陰性，研判應為殘陽的舊案。

饒河夜市管委會洪先生受訪時補充說明，下午1點多才接獲通知，今日完全停止營業到明日下午3點，停止營業範圍為整條街。

▲▼12月24日新增境外移入COVID-19確診個案表（圖／指揮中心提供）

▲12月24日新增境外移入確診個案表（圖／指揮中心提供）※點圖放大

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
今晚冷氣團南衝！明起「連凍4天剩10度」　跨年＋元旦天氣出爐
威廉求婚現場曝光！卓君澤身穿白紗　王子泛淚
她神擬120字「王力宏懺悔信」球丟回蕾神！千人跪：這篇值一棟
獨／「台南神秘光球」高清照曝光！　網驚：外星人？
老公上網約炮「男女通吃」！　整根潰瘍害妻染梅毒
威廉求婚卓君澤成功！　「偷把她騙上山」阿緯、王子都在場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日統客運雲林-台北4路線不停駛　董座喊話交通部：別再卡關

暗黑蛋餅竟加「這1料」！　他崩潰：老闆是茄子蛋歌迷？

聖誕夜「提早下班」給女友驚喜！網嚇歪1反應超壞：求你準時回家

大港鍋王揭曉！這2家最優「10萬入袋」　老饕精選30家鍋物曝光

今晚冷氣團南衝！明起「連凍4天剩10度」　跨年＋元旦天氣出爐

金黃臘梅初開晶瑩剔透　武陵農場聞梅香正盛開

早已認定你！這些「前兆」是12星座男「想娶你」的舉動

她神擬120字「王力宏懺悔信」球丟回蕾神！千人跪：這篇值一棟豪宅

孩子才小五！家長就幫「選好私立國中」他驚：怎變那麼熱門　

天堂W玩家逾10萬帳號遭鎖惹議　消保處跨國協調結果曝光

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

大隊接力剛接棒直接「領先一圈」　帥氣翻筋斗滾完秒衝刺還得第2名

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

日統客運雲林-台北4路線不停駛　董座喊話交通部：別再卡關

暗黑蛋餅竟加「這1料」！　他崩潰：老闆是茄子蛋歌迷？

聖誕夜「提早下班」給女友驚喜！網嚇歪1反應超壞：求你準時回家

大港鍋王揭曉！這2家最優「10萬入袋」　老饕精選30家鍋物曝光

今晚冷氣團南衝！明起「連凍4天剩10度」　跨年＋元旦天氣出爐

金黃臘梅初開晶瑩剔透　武陵農場聞梅香正盛開

早已認定你！這些「前兆」是12星座男「想娶你」的舉動

她神擬120字「王力宏懺悔信」球丟回蕾神！千人跪：這篇值一棟豪宅

孩子才小五！家長就幫「選好私立國中」他驚：怎變那麼熱門　

天堂W玩家逾10萬帳號遭鎖惹議　消保處跨國協調結果曝光

汪小菲離婚1個月就爆新歡！　陸網風向逆轉大罵：出軌還潑大S髒水

台中國際茶、咖啡暨烘焙展今登場　「拉丁美洲館」特色商品迎聖誕

是你嗎？台東縣家庭健康護照　第2波摸彩得獎名單出爐

媽講電話灰鸚鵡「搞威說拜拜」　加碼表演嘟嘟聲笑噴網：我家也是

杜娃黎波「熱戀超模弟兩年」爆分手　IG曬聖誕派對辣照男友缺席

日統客運雲林-台北4路線不停駛　董座喊話交通部：別再卡關

暗黑蛋餅竟加「這1料」！　他崩潰：老闆是茄子蛋歌迷？

理財周刊／升息　然後呢？

老公同志網站約砲「X你到射」　妻見性病診斷書崩潰訴離獲准

冬奧舉辦在即　北京提倡「就地過節」防堵疫情

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

生活熱門新聞

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

清大碩士面試8公司全摃龜！主管揭原因

默默蒐證忍6年「還有人敢娶李靚蕾嗎？」網列4點必娶

饒河夜市「店家緊急關閉清消」！指揮中心：可能是境外案例足跡

拜土地公　3歲女指供桌：好多人

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

第三劑今起全民開放！可混打3款疫苗　QA秒懂你適合哪個組合

嚐鮮IKEA威靈頓牛排！她開箱照嚇壞網

爆乳鋼琴YouTuber頻道停更　原因曝光網心碎

快訊／今暴增20例境外移入！本土續+0

尾牙出現哪道菜最不爽？「這一道」好意外

更多熱門

相關新聞

林右昌市政打拚7週年　成果提交市民共享

林右昌市政打拚7週年　成果提交市民共享

基隆市長林右昌於24日就職滿七週年，市長率領市府團隊於正濱漁會大樓與市民朋友一同見證七年努力不懈的成果，感謝任內市議會的指教鼓勵以及市府同仁的付出，帶著所有基隆人一起繼續前進，翻轉創新，此次就職週年活動以「光耀奇基・隆景再現」為主題，也是先行為明年4月的城市博覽會打頭陣。

3劑都打科興「難以抵禦Omicron」

3劑都打科興「難以抵禦Omicron」

圖／確診者造訪饒河夜市　現場急清消、停業到25日下午3點

圖／確診者造訪饒河夜市　現場急清消、停業到25日下午3點

元旦領唱國歌挨批　陳時中3點回應

元旦領唱國歌挨批　陳時中3點回應

饒河夜市「店家緊急關閉清消」！指揮中心：可能是境外案例足跡

饒河夜市「店家緊急關閉清消」！指揮中心：可能是境外案例足跡

關鍵字：

新冠疫情中央流行疫情指揮中心饒河夜市影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

《女人我最大》女星宣布懷孕！

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

林俊傑遭曖昧點名氣炸　網友再曝「4私密截圖」

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面