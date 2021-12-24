20多歲染疫女去過饒河夜市！入境1個多月才確診　Ct值曝光

記者張乃文／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內目前疫情穩定，確診個案多以境外移入為主。但今傳出饒河夜市突然大動作清消，對此中央流行疫情指揮中心也說明，有確診者的足跡前往饒河夜市，但目前判定為境外移入。據指揮中心提供資料顯示，該名境外移入個案因求學需求，12/23自費採檢、12/24確診。

▲台北市環保局24日派員清消饒河夜市。（圖／環保局提供）

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對於饒河夜市及松山市場傳出清消一事，指揮中心說明，經疫調是今新增境外移入中的個案，案16981曾前往，故台北市衛生局針對饒河夜市執行環境清消並暫停營業一天。

根據指揮中心的資料，案16981為自日本返台的本國籍20多歲女性，完整接種2劑莫德納疫苗，11/21入境，隔離14天後PCR採檢陰性，近期因為要出國而再次進行PCR，發現呈陽性，屬無症狀感染者，已匡列接觸者2人，列居家隔離。北市衛生局表示，由於Ct值達35，且在篩檢陽性後再次篩檢又呈陰性，研判應為殘陽的舊案。

饒河夜市管委會洪先生受訪時補充說明，下午1點多才接獲通知，今日完全停止營業到明日下午3點，停止營業範圍為整條街。





▲12月24日新增境外移入確診個案表（圖／指揮中心提供）※點圖放大