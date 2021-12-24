茶行父子直播熱賣卻欠稅140萬　執行署查扣600斤茶葉不得分期

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣李姓義務人及其子2人在阿里山公路旁同一地點分別經營茶葉公司及企業社，自2012年至2021年間父子2人分別積欠營業稅、營利事業所得稅及勞健保費等，連所駕汔車牌照稅、高速公路ETC通行費及交通罰鍰歷年累計達465件，合計逾161萬餘元（其中ETC罰鍰欠繳部分即有280件約12萬元)，被嘉義縣財政稅務局、嘉義區監理所、高速公路局及勞健保局逐年陸續移送強制執行。因義務人申請分期繳納後僅陸陸續續繳了21萬餘元，還有欠繳約140萬元，嘉義分署執行人員23日前往義務人等在嘉義縣阿里山公路旁之茶葉營業處現場執行，當場就義務人所有販賣茶葉強制查封。

▲父子開直播熱賣茶葉，欠稅費161萬不繳，執行署追到阿里山查封茶葉600斤 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）



李姓義務人及其子2人自2012年起在嘉義縣番路鄉阿里山經營茶葉買賣，近來為擴展銷售管道還以目前最夯的網路直播方式推銷賣茶。義務人茶葉熱賣但卻對於應繳的營業稅、營所稅都欠繳被移送強制執行，甚至開車要繳的牌照稅及行經高速公路280次的通行費也不繳，以致逐年積欠多筆牌照稅、ETC費用及罰鍰等。

雖然多次通知後申請分期繳納，但繳款情形也不正常。嘉義分署執行人員查得義務人茶葉熱銷，通知限期繳納但不予理會，顯視國家公權力為無物。因此，義務人經營的茶行被嘉義分署執行人員鎖定為優先追查執行對象。執行人員上山至義務人營業處所，查封現場及庫房內茶葉600斤。

義務人父子雖再度申請分期繳納，但因其之前分期繳納紀錄不佳且營業情形甚佳，實無理由再准許分期繳納，故命李男父子須在下次聯合拍賣前繳清所有欠繳稅費罰鍰，否則將強制拍賣茶葉抵繳。

為貫徹公權力，維護路權正義，法務部行政執行署通令各地分署「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」。嘉義分署除和嘉義市政府交通處及嘉義縣市財政稅務局合作，將資訊與公權力結合，透過路邊開單員的巡查通報及車牌辨識器檢視，追查積欠牌照稅費、罰鍰等大戶所有之車輛查扣執行。對於同時積欠大筆稅款及欠牌照稅費、罰鍰等大戶更是列為優先強力執行目標，若義務人對於分署通知執行不予理會，嘉義分署會窮追不捨追查義務人所有財產法拍抵繳欠款，請欠繳各種稅費及罰鍰的義務人勿心存僥倖。