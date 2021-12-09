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倒數9天！59類工作者快打疫苗　明年元旦「恐被戳鼻名單」一次看

▲▼全國疫情持續維持三級警戒，網購需求大幅增加，包裹數量倍增 ，中華郵政也考慮跟進調漲運費，中華郵政,郵差,郵務,送信,投遞,郵車,外勤郵務士,快捷,宅配,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心宣布，外送員、賣場收銀員、郵差等59類工作者須強制接種兩劑疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（8）日宣布強制完整接種類別再擴大，明年1月1日起，包括醫護、警消人員、教職員工等第1、2、3、7類人，以及殯葬業、大眾運輸業、外送員、賣場收銀員、郵差、國籍航空機組員等，共計59類工作者應完整接種兩劑疫苗且滿14天才可上工，意即最晚須於12月17日前接種完畢

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，屬於維持醫療及防疫量能者、高接觸風險工作者、維持國家安全及社會機能正常運作者，因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」特性，將強化疫苗接種規範。指揮中心呼籲，目前還未接種第二劑疫苗的59類工作者，應盡速施打疫苗，以免影響自身權益。

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▲▼12/17前須施打2劑疫苗對象。（圖／記者陳嘉恩攝）

▲▼明年元旦前應完整接種疫苗人員名單。（圖／ETtoday製表）※點圖放大

▲▼12/17前須施打2劑疫苗對象。（圖／記者陳嘉恩攝）

陳宗彥表示，上述中央各部會及地方政府權管場所場域工作人員/從業人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天（最晚應於110年12月17日前接種第2劑疫苗）；新進人員於首次服務前，倘未完整接種2劑疫苗且滿14天，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

▲▼12/17前須施打2劑疫苗對象。（圖／記者陳嘉恩攝）

若曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立解除隔離通知書者，可暫免檢具COVID-19疫苗接種證明，惟應於解除隔離滿3個月後，儘速完整接種COVID-19疫苗，新進人員並應於首次服務前，提供自費3日內PCR檢驗陰性證明。

經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明或個人因素無法施打者，須每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，始得提供服務，新進人員並應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明。

▲▼強化部分場域人員接種疫苗1。（圖／指揮中心提供）

▲▼強化部分場域人員疫苗接種規範。（圖／指揮中心提供）

▲▼強化部分場域人員疫苗接種規範2 。（圖／指揮中心提供）

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