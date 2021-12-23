「國民黨4次大敗後都只怪別人」　簡舒培：百年巨嬰從不檢討自己

▲民進黨發言人簡舒培批評國民黨，每次只要遇到失敗就只會怪別人，不會檢討自己。（圖／簡舒培臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨發言人、市議員簡舒培23日表示，國民黨這「百年巨嬰」，失敗就找戰犯，從古至今一如往常。她列舉從國共內戰失敗以來，2000年連戰競選失利、2004年連宋配失敗，到2021年公投慘敗，從來不檢討自己，只會怪別人。

簡舒培表示，國民黨只要失敗，就是找戰犯。她並舉出幾次選舉失敗的案例，首先是國共內戰，蔣介石就說是美國不幫忙，1949年蔣介石在日記上寫「此次剿匪之失敗，並非失敗於共匪，而是失敗於美馬（美國特使馬歇爾）。」

接著，簡舒培指出，2000年國民黨推出連戰競選，結果選舉失利，導致台灣民主化後政黨輪替，國民黨撤退來台失去政權，國民黨第一個卻是怪到前總統李登輝身上，批他暗助陳水扁，而馬英九更逼宮「李登輝下台」。

在2004年總統選舉時，簡舒培表示，連宋配也輸了，連戰輸不起就發起選舉無效之訴，號召群眾佔據凱道，自稱民主夜市長達2個月，連戰當時說，「國家被竊，大家要壞起來！台灣的總統有什麼了不起？人人得而誅之！」

到了2021年，簡舒培表示，今年公投國民黨慘敗，朱立倫甚至說出「公投已死」，戰鬥藍領袖趙少康居然說是「高雄決定全台灣人吃萊豬」，還是一樣從來都不檢討自己。

總體來看，簡舒培指出，國民黨就是百年巨嬰，只會怪別人，只要選輸都是美國的錯，都是制度的錯，都是民進黨的錯，都是台灣人的錯，自己卻永遠沒有錯。