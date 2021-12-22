罵「恐龍時代噁男」被告誹謗無罪　范雲再控陳雪生羞辱被害人「可恥」

▲立委范雲（左）日前出庭。（資料照／記者黃哲民攝）



記者呂晏慈／台北報導

立法院臨時會去年7月14日審查監察院人事案時，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂她背部3次，轟陳性騷擾是「恐龍時代的噁男」，陳後自訴控告范雲涉刑事加重誹謗罪，北院今（22日）宣判范雲無罪。對此，范雲表示，陳雪生不僅從不道歉，還在法庭上3度羞辱被害人，利用龐大資源加碼提出誹謗告訴，「這樣才是真正的可恥」。

民進黨立委范雲告國民黨立委陳雪生，去年在立院議場內藍綠陣營衝突時，用肚子從後碰撞她的背部，涉嫌性騷擾，台北地院日前判陳雪生應賠償范雲8萬元；陳雪生反告范雲說他是「電車癡漢」、「恐龍時代的噁男」，又誣指他在馬祖縣長任內性騷女部屬、是「馬祖王」等語，涉犯加重誹謗等罪嫌，台北地院今判范雲無罪。

范雲今天表示，感謝法庭，也感謝台北市性騷擾申訴委員會裁定，經歷過漫長的1年半過程，陳雪生在她提出抗議之後，不但無法反省自己缺乏性別平等的知識，從不道歉，還在法庭上3度羞辱被害人，這是最不應該的。

范雲直言，如果能夠了解性騷擾的定義，為自己的無知道歉本身並不可恥，可恥的是不願意了解性騷擾的定義，或者是，了解了性騷擾的定義之後，還利用自己龐大的資源，加碼對原本的受害者提出誹謗這一類的告訴，這樣才是真正的可恥，「原本的這個爭議其實只要陳雪生委員一句道歉就可以解決，非常遺憾的是，他在我抗議之後，不但沒有道歉，還加碼言語羞辱我。」

范雲表示，如果連她這樣一個立法委員，非常了解性騷擾相關的法律制度，又是一個婦女運動的長期工作者，都不能夠為自己受到的屈辱、訴求正義的話，如何鼓勵其他更弱勢、沒有資源、無法出聲的受害者出來為自己主張、要求公義了？所以，她走向法律訴訟、也走向行政申訴，並因此感受到法律訴訟的漫長，以及感受到整個申訴跟法律體制的不友善。

范雲補充，不論是政治界、藝文界、體育界、或是所有的職場，如果繼續容忍性騷擾等性別暴力，是對所有職場的弱勢者不公平，呼籲所有的人在各領域都一起大聲地向性騷擾跟性別暴力說「不」。