西安內部曝光！實拍「封城首夜」末日般空城　防疫人員深夜集結

記者鄭思楠／綜合報導

西安本土新冠疫情蔓延，今日（23日）零時起，1300萬人口的西安進入「封城」狀態。據微博網友爆料，22日深夜，大批穿著防護衣的防疫人員在西安市街頭集結，氣氛十分緊張。多家超市出現恐怖人潮，貨架上物資幾乎被掃空。此外，還有網友PO出封城前幾分鐘的罕見空城畫面，馬路空曠，整個城市被按下暂停键。

▲大批防疫人員大陣仗集結街頭。（圖／翻攝自微博）

據《央視》報導，西安22日宣布23日零時起封城，第二輪驗出127例陽性反應，而22日全日檢驗結果顯示，西安再增加63例確診，全是本土疫情。

西安市22日宣布，從23日凌晨開始，全市社區進行封閉式管理，3,574所學校改為線上教學、長途客運班線暫停營運、計程車等不得出市、進入中高風險地區。西安市說明，若民眾想離開西安，需要檢附48小時內核酸檢測陰性證明，並附上單位公函、批准手續。

▲西安各大生鮮市場迎來人潮。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，引起網友熱烈討論，西安各大生鮮市場22日深夜也迎來人潮，貨架被快速掃空。依據影片畫面，不少人排隊站在生鮮超市前，輪流採購蔬果、罐頭等民生必需品，可見是為了防疫做準備。而現場也有人負責維持秩序，雖然人多，但場面並不混亂。

▲貨架被掃空。（圖／翻攝自微博）

照片顯示，22日深夜，大批穿著白色防護衣的防疫人員在西安市街頭集結，氣氛十分緊張。網友「Lll李小瑟」PO出距離封城15分鐘的西安， 她描述，「空曠的馬路，幾乎全部關閉的店鋪，沒有燈光的鐘樓飯店，永寧門，漆黑的西大街，只剩鐘樓安靜孤獨的佇立，希望疫情早日被控制，祝我們都平安。」​

▲西安封城。（圖／翻攝自微博）

西安這輪疫情至今有3條傳播鏈，分別自酒店、門診、大學傳出，經專家研判，西安疫情已進入病例報告高峰期。西安此輪疫情已外溢五個城市，包括咸陽、延安、東莞、北京及河南周口市。

陝西省疾控中心主任劉峰先前證實，西安此次疫情感染來源初步判定為4日巴基斯坦航班輸入，但該例輸入後，到12月9日西安出現首例確診，中間已隔了好幾天，因此雖傳染源查清楚了，但傳播鏈還不清楚。