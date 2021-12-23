南韓新冠重症、病歿再創新高！一天內109名患者死亡...今添6919例

▲南韓再度實施強化防疫政策，首爾一間餐廳的老闆準備在晚間9時以前歇業。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓從本月18日起頒布實施「特別防疫對策」，即使強化社交距離防疫、限制私人聚會人數、限制餐廳與咖啡廳等場所營業時間，依舊無法壓制住這波疫情攻勢，重症患者人數、死亡患者人數再度突破疫情以來的新高，超過1000名以上的重症患者、一天內超過100人病歿。

根據《韓聯社》，南韓今（23）日上午9時30分通報6919起新增病例，其中境內感染為6856例、境外移入為63例；重症患者飆增至1083人，再度創下疫情以來新高，與實施「與病毒共存」之前相比足足高出3、4倍；另外還新增109例死亡，也是疫情以來新高。目前南韓共累計58萬9978例確診、5015例死亡。

同時，南韓新冠肺炎變異株Omicron的感染人數再度新增12例，目前共累計246例（境外移入82例、境內感染164例）。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增5044例，占全國新增感染人數比率為73.6%（首爾為2695例、京畿道為1929例、仁川為420例）；釜山新增432例；慶尚南道新增200例；忠清南道新增180例；大邱新增167例；全羅北道新增149例；慶尚北道新增134例；大田新增133例；江原道新增120例；忠清北道新增85例；全羅南道新增68例；光州新增66例；蔚山新增43例；世宗新增18例；濟州島新增17例。

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