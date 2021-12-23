不只拜登！賀錦麗幕僚也確診　兩人曾有「密切接觸」

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）的幕僚才傳出確診新冠肺炎，而副總統賀錦麗（Kamala Harris）的幕僚也在22日確診，且她21日和這名幕僚有密切接觸。目前賀錦麗的檢測結果為陰性，將會繼續例行行程，並預計24日和27日會再次進行檢測。

根據《紐約郵報》報導，賀錦麗的發言人桑德斯（Symone Sanders）22日證實，賀錦麗的一名貼身幕僚在例行性的PCR檢測中驗出陽性，而賀錦麗本人跟她有過密切接觸，所以也緊急做了抗原檢測和PCR檢測，目前結果皆為陰性。

聲明中指出，這名幕僚在21日、20日和上星期的每一天檢測都呈陰性；賀錦麗24日和27日將再度檢測，並將繼續她的例行行程，包括29日晚上出發前往洛杉磯迎接新年。

79歲的拜登和57歲的賀錦麗都已經接種了加強針，降低感染Omicron病毒的風險，但還是傳出不少突破性感染的案例。例如奧克拉荷馬州參議員華倫（Elizabeth Warren）、紐澤西州參議員布克（Cory Booker）等接種完第三劑的人，也都在近日相繼確診。

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