Omicron釀聖誕變調！法國月底料日增10萬例　德國衛長：須打第4劑

▲ 巴黎Omicron病例增加，戴口罩的民眾走過艾菲爾鐵塔。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron入侵全球多國，隨著冬季假期來臨，控制疫情成為歐洲一大難題。法國預料12月底日增確診數將突破10萬，正極力透過推廣疫苗來減緩醫院負擔。德國專家指出，現行防疫限制恐怕不足以抵擋Omicron，若病例激增，可能需要全面封鎖。英國確診數居高不下，嚴重影響醫療系統及企業，聖誕節過後恐怕採取更嚴格措施。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）22日表示，模型預測顯示，受到傳播極快的Omicron病毒影響，12月底日增確診數將超過10萬例，同時宣布當天起開放5至11歲兒童接種疫苗。

法國21日單日新增近7.3萬例，過去7天平均日增逾5.4萬例。官員擔心，Omicron的出現改變疫情大流行的性質。維宏說明，Omicron病例佔全國新病例的20%，但在巴黎佔比高達35%，預料聖誕節至新年期間多數病例都會是Omicron引起，「有一件事是肯定的，那就是Omicron傳染性很強，會擴散開來，任何國家都無法倖免」，同時強調疫苗確實對Omicron有效。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）也正密切關注Omicron擴散狀況，如何處理疫情將成為2022年大選關鍵。有別於荷蘭等歐洲鄰國，法國未在聖誕節前重新採取嚴格防疫措施，但健康通行證堪稱全歐最嚴格，欲進入餐廳及文化設施的民眾必須證明已接種疫苗、曾染疫康復或最近檢測結果，政府也正立法將健康通行證轉為疫苗通行證，即未來僅開放已接種疫苗者通行。

▲ 德國慕尼黑一家醫院醫護人員正在加護病房照顧一名新冠肺炎患者。（圖／路透）

鄰國德國22日通報4.5萬例確診，逼近近期高峰，死亡個案則增加510例。政府21日決定，28日起限制私人聚會，關閉夜店、舞廳，足球比賽不開放觀眾入場。

聯合執政的綠黨衛生專家達曼（Janosch Dahmen）指出，政府邁出正確的一步，但可能無法遏制危險的Omicron。德國醫院聯盟主席加斯（Gerald Gass）也表示，這些措施有其必要，但可能還不夠。二人都認為，若疫情惡化，政府應準備好收緊防疫。聯邦政府疾病控制和預防機構羅伯特．科赫研究所（RKI）也建議，應立即實施最大程度的接觸限制及預防感染措施。

衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）則說明，他重視RKI的建言，只是「有時候有些要求不能立即實施」，但若確診數持續上升，也不排除討論硬封鎖，同時坦言為阻止Omicron擴散，接種第四劑疫苗有其必要，已訂購8000萬劑BNT疫苗，將於5月前到貨，還有400萬劑剛通過授權的Novavax疫苗。

▲ 英國倫敦街頭瀰漫聖誕氛圍。（圖／路透）

英國21日通報新增9萬起病例，較上周的史上新高稍有下降，但病例激增已經導致企業、醫療及鐵路服務人員短缺。英國衛生安全局（UKHSA）宣布，未來確診者不論是否接種疫苗，二採陰後隔離期從10天縮短至7天。衛生大臣賈維德（Sajid Javid）說明，這將使Omicron迅速傳播帶來的影響降到最低。

這項規定也適用於正接受隔離者，因此17日以前確診或首次出現症狀者只要符合條件，就可在聖誕節前重獲自由，但若還有症狀就不該提早結束隔離，並強烈建議所有提前結束隔離者，避免與高風險族群接觸，不要進入擁擠或通風不良的空間，並持續遠距工作。未完成二劑疫苗接種及確診者密切接觸者則仍須隔離滿10天。

首相強生（Boris Johnson）此前表示，由於目前尚無足夠證據證明Omicron更容易引發重症或削弱疫苗效力，因此聖誕節前不會實施新的限制。但他也警告，不排除25日過進一步祭出防疫措施的可能性。

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