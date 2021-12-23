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西安封城害慘13萬考生！「求考研延期」飆熱搜　官方連夜公佈安排

記者鄭思楠／綜合報導

常住人口1300萬人的西安市因爆發新一輪新冠肺炎疫情，23日零時起封城。22日深夜，西安開展全市第二輪新冠病毒核酸篩查工作，共發現核酸陽性人員127例。而此時，距離2022年大陸全國碩士研究生招生考試初試，只剩下2天。今年陝西研考報名總人數近17萬人，其中在西安市參加考試的考生約13.5萬人。

隨後，「2022考研可以等等西安嗎」、「西安考研」、「西安可以為2022考研讓路嗎」等相關關鍵詞衝上微博熱搜。

許多處於疫情風暴中心的考生呼籲，「拒絕單獨送考，拒絕跨省調卷，支持全國延期考試，要給西安考生安全上考場的保障，外省也拒絕承擔泄題的不公平可能」、「希望延期吧，雖然我不是西安的，安全第一嘛，稍微變動一下應該是可以的吧」、「真的希望能稍微延幾天，一星期也行，陝西形式太嚴峻了，每天關注最新政策根本沒辦法靜下心來來，現在全面封城更是好無力」。

不過，也有很多其他的網友持相反意見，「憑什麼，拒絕道德綁架，四百多萬人憑什麼等，再多學一天人都要抑鬱」、「不可以，一年了，我不願意再多等任何一天」、「如果真的延期我可能就不想考了，我熬了那麼久，頭髮都快掉完了，不就是想快點解脫嗎，我想理解你們的不容易，但我真的很痛苦了」、「我迷惑了，別搞我們心態行不行，我就是自私，我就不想等行不行，折磨半年多了，眼看上考場了，再不考，我還沒進考場就先看心理醫生了」。

▲▼西安,考研,西安疫情。（圖／翻攝自微博）

▲許多西安網友呼籲考研延期。（圖／翻攝自微博）

據《新京報》報導，12月21日晚，陝西省發布的《2022年陝西省碩士研究生招生考試公告》，按照「分類處置」原則，針對不同類型的受疫情影響考生，將以代設考點、借考、送考上門等方式，實現「應考盡考」。

陝西省還表示，部分應在省外參加考試，但仍然滯留在陝西省疫情防控部門公佈的中、高風險地區及所在區縣的在陝考生，可於12月22日14時前申請借考。

12月21日上午，一名長安大學渭水校區學生陳家林（化名）表示，原本安排在該校區參加研究生考試的學生仍按原計劃考試，受影響不大。另一名長安大學渭水校區的學生稱，由於學習節奏受到很大干擾，他周圍不少人選擇放棄此次考研。

▲▼西安,考研,西安疫情。（圖／翻攝自微博）

▲西安疫情嚴峻。（圖／翻攝自微博）

同日，陝西省教育考試院再次發佈公告稱，針對陝西全省有8177名考生選擇長安大學報考點、其中4513名考生受疫情影響無法進入考點考試的情況，作出如下安排：一是封控在長安大學校內的考生，由長安大學妥善安排考試；二是其他無法進入長安大學考試的校外考生，調整到西安交通大學城市學院考點參加考試。

23日上午5點，繼此前系列服務考生的措施、政策後，按照教育部有關要求，為做好該部分考生借考事宜，陝西省教育考試院連夜發布了最新公告。公告顯示，可申請在省內西安市外借考的考生，僅限在西安市內報考點報名成功、因疫情防控要求無法趕赴原考點的考生。申請在省內西安市外借考的考生，務必於2021年12月23日10點前提交調整意願，逾期不予受理。

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