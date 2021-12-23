相隔2年同日封城！「西安vs武漢」措施一次看　千萬人被波及

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸陝西西安疫情大爆發，這個有1300萬常住人口的省會城市今（23）日開始封城，這令人聯想到2020年初的、同樣在23日發生的「武漢封城」。《ETtoday新聞雲》整理這兩座千萬人口大城的封城情況，帶大家一次看。

▲武漢宣布2020年1月23日封城。（圖／路透社）

1月23日 vs. 12月23日

湖北武漢作為新冠疫情最初的重災區，1月23日凌晨緊急下達「封城令」，且自當天10時起實施，這是大陸當局自2019年12月疫情爆發以來採取的最嚴厲措施，也是自1949年以來的首次。世衛組織也稱，這樣封鎖一座1100萬人口的大城市，在公共衛生史上「前所未有」。

由於事發突然以及堅決的防疫手段，不少市民連夜離開武漢，周邊高速其後出現出城車流大面積擁堵，火車站也大排長龍，「逃離武漢」一度成為微博熱門話題。不過武漢市長在記者會上指出，在封城前有多達500多萬人離開武漢。

▲西安在開展全市第二輪新冠病毒核酸篩查後，共發現核酸陽性人員127例。（圖／視覺中國）



陝西西安作為目前大陸新一輪疫情的重災區，累計報告本土確診149例，已經蔓延至廣東、北京、河南，今（12月23日）零時起開始封城。因與武漢封城同為23日，巧合的數字反映大疫之年已近2年，人類卻還難以擺脫COVID-19。

與此同時，西安近日還傳出由老鼠傳播、嚴重可能致死的出血熱，處在疫情與出血熱流行的雙重夾殺下。

▲武漢封城措施更為嚴厲。（圖／路透社）

武漢措施 vs. 西安封城

武漢封城當時祭出嚴格封鎖措施，全市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，機場、火車站離漢通道暫時關閉；為緩解醫療資源不足，武漢當日建立臨時專門醫院，後來被稱為「火神山醫院」。

封城後，武漢對住宅小區實行封閉管理，一個小區一律只保留一個出入口，老舊小區、開放式居住區通過打圍方式實現硬隔離；出入口安排人員24小時值班值守，測溫登記，審核放行。除就醫以及防疫情、保運行等崗位人員外，居民一律不得外出。小區人員出入一律測溫、登記。無特殊理由，外來人員一律不得進入小區。

▲武漢當地派送物資。（圖／路透）

另外，當地超市出現採購潮，更出現食物價格暴漲的情況，爾後當局公佈商業儲備包括成品大米500萬公斤、食用油4000噸等，將對市場進行有序佈局和定點釋出；武漢市緊急徵集6000台計程車，為轄區居民出行提供免費服務，也會為生活不便居民上門免費提供送餐、送菜、送藥等居家服務。

西安封城措施則較為溫和，全市約90個社區採封閉式管理，僅生活必需場所能營業，並且限定每戶只能每隔2天由1人外出採買；若要離開西安的民眾，必需持有48小時核酸檢測陰性證明；3574所學校改為線上教學；長途客運班線暫停營運、計程車等不得出市、進入中高風險地區。

▲西安排隊購買物資。（圖／翻攝《西瓜視頻》）

「封城」的消息傳出後，民眾深夜紛紛趕在封鎖前，湧入超市採買蔬果、罐頭等民生必須品，現場也有人負責維持秩序，雖然人多但場面並不混亂。

▼現場狀況。（圖／翻攝《西瓜視頻》）

此輪西安市對疫情的防控備受批評，就連健康碼系統「一碼通」也發生故障，公車和地鐵都無法顯示綠碼和核酸檢測報告，市民全得排隊手動登記身分，部分人選擇乾脆徒步走到公司，卻發現沒有一碼通也無法掃碼進大樓，只好再徒步回家，又進不了小區，變成有班沒得上、有家歸不得的窘況。

大陸官媒新華社旗下《半月談》22日發文，開頭就以「混亂」2字批評西安封城，指出常住人口近1300萬人的西安在應急管理系統方面出問題，包括市內已出現隱匿性傳播，並形成一定規模的社區傳播，還有確診案例外流其他省市，包括咸陽、延安、東莞和北京，而作為一個省會城市，「西安在科學防控、精準防控和常態化防控3個方面表現並不理想。」

▲武漢防疫人員在進行大清消。（圖／路透社）

「原始毒株SARS-Co-V2」 vs. 「Delta病毒」

武漢2019年底至2020年所流行的新冠病毒為原始毒株SARS-Co-V2。據大陸官方數據，截至2020年1月22日24時，新增確診131例、死亡8例；共有25個省（區、市）報告疫情，累計報告571例確診，死亡17例（均來自湖北省）。

西安市此次發生的本土疫情，經基因測序為Delta 變異毒株引起，且出現隱匿性傳播，並且已經形成一定規模的社區傳播，現也出現外溢病例，涉及咸陽、延安、東莞、北京。

▲武漢4月8日解封。（圖／武漢台商提供）

76天 vs. ？

據大陸官方數據，自1月23日封城後，湖北省每日新增確診人數曾在2月中旬達到高峰，隨後逐步回落，從3月中旬開始，新增病例降至個位數。

隨著疫情趨緩，湖北當局3月24日公佈，4月8日零時起武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，正式解封，歷經76天的疫情惡夢終於結束。當日起，武漢恢復計程車、地鐵、公車、長途汽車客運站等運營，截至4月8日下午5時，武漢地區共發送170趟鐵路列車，實際運送4.6萬人出漢；武漢天河機場復航首日共有始發航班107班，放行正常率達99.01%，旅客7119人次。

根據百度地圖遷徙大數據分析，當日離開人員中，近八成均在湖北省內流動；而出省目的地中，湖南省和廣東省則排在前兩位。

▲因疫情防控西安市實施封閉管理模式，城市交通幾近靜默狀態，南三環行駛車輛鮮見。（圖／視覺中國）

時隔2年，西安今日開始封城管控，至於何時能解封仍備受外界矚目。武漢大學公共衛生學院教授宇傳華表示，西安的傳播鏈條還不清楚，尤其是幾條鏈條之間是如何傳播的，目前仍不清楚，所以目前已經出現了社區傳播；隨著西安全員核酸檢測，未來不排除新病例的數位還會在高位運行階段。

▲西安封城現況。（圖／視覺中國）

宇傳華指出，要割斷傳播鏈，無非「四早」：早發現、早診斷、早隔離、早治療，一定要早發現，一旦有疫情來了之後，要用大數據去對密接、次密接進行一些隔離管控，包括對隔離場所的預留；另外要篩查可疑的病例，切斷傳播途徑，對不同的區域進行嚴格的科學精准的劃分，然後對於這些重點的人群進行監測。

宇傳華認為，目前境外還是比較嚴重，特別是全球新冠肺炎確診連續8周都在上漲，國外疫情還是非常嚴重；目前英美法等國家有5至8萬新增病例，所以很多人有些麻痹鬆懈的心理；目前要實行剛才說的早發現、早診斷、早隔離，還是要實行常態化管控，進行動態清零防控措施。