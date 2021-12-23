LIVE／中研院染疫案懲處結果將出爐　陳時中最新說明

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中研院基因體研究中心P3實驗室研究助理染疫，19日提出檢討報告，今（23）召開外部專家會議進行審視與討論, 相關懲處及調查結論，下午指揮中心指揮官陳時中有望於記者會上說明。

陳時中20日表示，根據調查報告有3項感染暴露危險因子，實驗操作區及非操作區皆存在環境污染，同時實驗動物操作時，位於生物安全櫃中進行，而髒墊料直接置於未封口的袋子、也未放置於加蓋的容器中。陳時中也表示，確診助理和其他實驗室人員均曾僅穿著一般防護裝備（未戴N95、雙層手套、護目鏡或面罩）執行實驗，同時確診助理個案於脫除防護裝備過程先行脫口罩。

陳時中指出，根據報告指出，目前研判她感染途徑可能有三個，一個呼吸道直接暴露或污染電料粉塵，染疫動物受刺激而引發噴飛沫或氣膠環境，同時手套表面因直接操作染疫動物被污染，於脫掉防護裝備程序先誤脫口罩時，接觸臉部口鼻等部位而感染。

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指揮中心說明，該中心已於12月17日及19日派員訪談中研院該P3實驗室主管、工作人員、及中研院生安會主委，並於今日上午提交訪談結果及中研院內部調查報告予外部專家調查小組，且安排於本週四開會進行審視及討論，預計兩週內提出外部專家小組調查結論及建議。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）