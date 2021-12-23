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陳揮文不服蔡英文「民調很高」：她是爛總統　很會收買人

▲▼資深媒體人陳揮文表示，蔡英文民調很高，他很不服氣。（圖／翻攝自YouTube／鄉民大會）

▲資深媒體人陳揮文表示，蔡英文民調很高，他很不服氣。（圖／翻攝自YouTube／鄉民大會） 

記者林彥臣／綜合報導

四大公投最後結果「四個不同意」完封勝，對於民進黨而言清理了一大戰場，但是因為還有6成左右的民眾沒有投票，對於這樣的結果是不是代表民眾滿意總統蔡英文的執政，藍綠又各自有不同的解讀。資深媒體人陳揮文網路政論節目《鄉民大會》就表示，他對於蔡英文的民調高「很不服氣」。

同場來賓前桃園市議員王浩宇表示，國民黨並不會拚經濟，因為現在各項的國際經貿數據，與股市表現都顯示，民進黨執政的經濟比較好。

對此陳揮文回應表示，股市上看17000、18000真正賺錢的人有多少？王浩宇剛才說蔡英文總統第二任的民調滿意度很高，可是全世界除了極權國家，有哪個國家關新聞台的？

陳揮文說，「我同意，我也很不服氣，蔡總統現在民調很高啊，可是她為什麼民調高，是因為做得很好嗎？不是！是她會選舉」。

▲▼王浩宇表示，政治人物跟網紅合作宣傳，在現在的政治環境都很正常。（圖／翻攝自YouTube／鄉民大會）

▲王浩宇表示，政治人物跟網紅合作宣傳，在現在的政治環境都很正常。（圖／翻攝自YouTube／鄉民大會）

陳揮文強調，不是因為她是個好總統，她是一個很爛的總統，但是她很會選舉，她很會收買，她不會執政，她就是用奧步，「她骯髒贏她就贏了啊」。

陳揮文說，我也可以花100萬找統神置入，統神為什麼不去跟國發會主委講英文，阿滴英文就拿了100萬了啊，那100萬是誰出的？是蔡總統出的嗎？

但是王浩宇對此也反擊，包含新北市、台北市在內，找網紅合作都很正常，國民黨執政、民眾黨執政，就不找網紅合作了嗎？因為現在跟年輕人溝通，就是必須要做一些有趣的影片，各地方政府都在做。

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