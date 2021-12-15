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柯文哲爆「疫苗放到過期」被陳時中打臉　他揪網友檢舉：散播不實謠言

▲北北桃三位市長柯文哲、侯友宜、鄭文燦出席第19屆遠見高峰會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲15日在節目中爆料，有一批莫德納已經「過期報廢」，批評中央疫苗政策一團亂；但衛福部長陳時中回應，目前沒有莫德納過期銷毀情況。對此，前議員王浩宇號召網友一起檢舉柯文哲造謠，並表示，有疫苗過期就有、沒有就沒有，柯文哲作為台北市長不應隨意發表未經查證的不實言論。

柯文哲今在廣播節目中批評陳時中沒有防疫相關專業，還爆料「前天開會的時候自己才知道，有一批莫德納疫苗已經過期報廢」，陳時中受訪時否認，目前沒有莫德納過期銷毀情況。

陳時中說，確實在12月21日前有一些快要到期，台北市約1.7萬、新北有3萬多，量比較大，新北前段時間也有幫忙消化疫苗，中央也有在配合調配，希望不要過期，大家積極打。指揮中心發言人莊人祥表示，莫德納屆效疫苗都使用完畢，但除一般接種外，也有部分提供給實驗動物施打，但數量少。

台北副市長蔡炳坤受訪時回應，有一批莫德納於12月7日過期，台北市已將自己的疫苗都打完了，但中央有在台北車站開設接種站，並請內湖三總醫院、三總松山分院支援接種任務。

蔡炳坤提到，中央共調撥357瓶疫苗，可以打4998劑，但12月7日當天北車接種站任務結束後，還剩下11瓶莫德納疫苗，而當天由三總松山分院將剩餘11瓶疫苗繳回中央，至於繳回中央後如何處理，是由中央負責。

對此，王浩宇指出，柯文哲的部分，已經幫大家檢舉好了。有疫苗過期就有、沒有就沒有，柯文哲作為台北市長不應隨意發表未經查證的不實言論，希望衛福部依法處理。

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柯文哲王浩宇新冠疫苗北市防疫

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