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明年學測11.6萬人報考再創新低　應考資訊今出爐

▲▼110學年度大學學測第2天。（圖／大考中心提供）

▲111學年學測共11.6萬人報考，比上一屆減少約1.2萬人，創歷年新低。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

距離明年學科能力測驗剩下一個月，根據主辦單位、大學入學考試中心今（22日）公布資料，明年學測共約11.6萬人報考，比上一屆減少約1.2萬人，再創歷年新低，大考中心從今天起在網站開放學測應考資訊查詢系統，考生可至大考中心查詢與列印，內容包括應試號碼、考區、試場、報名科目、注意事項等應考資訊，建議考生列印應考資訊，並在考試當日攜帶應試，方便順利查找試場及應考。

111學年學測將在明年1月21至23日舉行，根據大考中心統計，111學年學測約共11.6萬人報考，較110學年減少約1.2萬人，再創歷年新低，而且今年高三為108新課綱實施後的第一屆學生，加上明年學測採取「卷卡合一」與「混合題型」等和以往不同特色，也讓明年學測備受關注。

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▲▼110學年度大學學測考場狀況。（圖／大考中心提供）

▲111學年學測共11.6萬人報考，比上一屆減少約1.2萬人，創歷年新低。（圖／大考中心提供）

大考中心從今天早上9時起，開放學測應考資訊查詢系統，大考中心表示，應考資訊內容含考生姓名、應試號碼、身分證號、考區、試場、報名科目、考試日程及注意事項，建議考生列印應考資訊，並在考試當日攜帶到試場，方便順利找到試場及安心應考。

大考中心提醒考生，考生在查詢應考資訊後，務必確實核對資料，若發現姓名、身分證號、考試地區、報考科目等4項資訊，有任一項與原報名資料不同，請在下週一（27日）前提出更正，集體報名者由集體報名單位傳真「考生資料更正表」，個別報名者以電子郵件(photo@ceec.edu.tw)或傳真02-23661365方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式至大考中心，並以電話02-23661416轉608確認收件。


此外，目前國際新冠肺炎疫情有升溫趨勢，大考中心表示，最遲在考前兩週，將在大考中心網站公布各項防疫措施，也請考生留意。
 

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