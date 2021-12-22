學測倒數30天　教師建議多練習、留意疫情與公投等時事

▲學測倒數一個月，教師建議留意疫情與公投等時事。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

距離明年學測剩下一個月，明年學測採取「卷卡合一」與「混合題型」是和往年最大不同，全中教提醒考生，從9月學測試辦考試看來，國、英兩科命題變化不大，樂觀看待這次數A、B分流測驗，社會科與自然科因混合試題，作答時注意手寫，考前除了多練習題目，也要多留意新冠肺炎疫情與公投等相關時事。

今年高三為108新課綱實施後的第一屆學生，本屆學生歷經新課綱實施、學習歷程檔案製作及受疫情影響下，部分課程改以線上學等種種學習壓力，以及採取「卷卡合一」與「混合題型」等和以往不同特色，而學測將在明年1月21至23日舉行，剩下一個月時間，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今（22日）早舉行記者會，建議考生如何進行最後衝刺。

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新北市立海山高中國文老師張玲瑜表示，從今年學測試辦考試題目看來，新的試卷命題內涵和過去大體上沒差別，預估考題方向沒大改變，特色是文本取材廣泛，注重命題素養與文本分析探究，這是學生要特別留意部分。

而在最後一個月，張玲瑜建議，除了做考古題，也可選擇稍長篇幅的閱讀題本試作，或試著拉長單次複習時間，衝高閱讀肌耐力，另加強對時事消化力，試著學會抽絲剝繭，消化時事的營養，辨析矛盾等，拓展思考層次。

至於英文科部分，台北市立明倫高中英文老師毛顯鶯指出，明年學測英文最大變革是增加讀寫的混合題型，以九月學測試辦考試為例，就是一篇佔10分文章，再來就是考題中會多一些簡單圖形判讀，除此之外，其他題型和往年比較是大同小異，考生不必太過焦慮。

對於最後一個月衝刺，毛顯鶯建議採取「少量多餐」原則，像是單字部分，以每天150個字，分成30天來複習，閱讀測驗則是以早、中、晚準備，透過大量閱讀各種文章，可讓考生在解題時不會太緊張；而非選題都是生活取材，考生可多練習一些生活趨勢，也不要使用太複雜題型。

▼ 學測倒數一個月，吳銘祥（中）建議留意疫情與公投等時事。（圖／記者許敏溶攝）

明年學測數學分為數A、B兩科，北一女數學老師吳銘祥認為，雖然分為數A與與數B，但很樂觀看待這樣分科，，可呼應現在各校系取才方向，以數學能力的需求高低作為依據，考生不用擔心，也不要覺得難而放棄。

至於最後一個月，吳銘祥建議，「多練習是」穩勝不輸的重點，尤其是練習時出錯的題目，要檢討是邏輯或計算錯誤，畢竟多對一題就多一級分，另今年公投與新冠肺炎疫情，都很有機會入題，但提醒考生，疫苗接種率高不一定就是低染病率，甚至是負相關，考生不要有先入為主觀念。