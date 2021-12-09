這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

▲這科系「最沒前途」卻一堆人搶著讀？話題引熱議。（示意圖非當事人／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

如何找到一個「不後悔不遺憾」的適合科系，是每個學生必經之路！有一位網友就表示，發現自身周遭許多人是餐飲科畢業，於是納悶詢問「餐飲科是不是最沒前途的科系？」

有一名網友在批踢踢八卦板發文指出，自己拜訪朋友家在台中太平開的傳統工廠，不過在逛產線時意外發現，許多月領22K作業員都是餐飲科畢業的，逛到隔壁社區，順便跟保全聊了一下後也發現是餐飲科畢業的人，於是好奇詢問「餐飲科是不是最沒前途的科系？」

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▲餐飲科沒前途卻很多人讀？話題引熱議。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

貼文曝光後，引起許多網有紛紛回應，「垃圾科啊！教你怎麼端盤子，當奴隸」、「不需要證照也能開業」、「台灣已經爛到一堆問題沒有解決，廣設大學和餐飲科毀掉技職和高等教育反而沒啥人檢討了」、「不是大好就是大壞」、「認真說，其實餐飲科系最多用途只有幫你考證照」、「我國的餐飲科像癌症細胞一樣的蔓延，一堆以前的工專、工科全廢了，只留餐飲科」。

然而，也有許多網有替餐飲科平反，「餐飲業最缺人了哪裡沒前途」、「餐飲科根本天堂」、「每個行業做得好都有前途阿，米其林主廚>>>>醫生」、「開餐廳當老闆有機會贏過高學歷」、「不會喲，剛吃鐵板燒就是餐飲科高一生煮的，出路很好，老闆説他讀完餐飲科，要幫他開分店，你說出路好不好？」

▼也有許多鄉民聲援餐飲科。（圖／翻攝批踢踢八卦板）