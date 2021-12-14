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重考台大3次「死命搶1科系」！　鄉民秒懂：考30次都划算

▲▼台大化學系傳出學生集體作弊，系上表示已完成蒐集資訊。（圖／記者許敏溶攝）

▲國立台灣大學。（示意圖／記者許敏溶攝）

記者邱晟軒／綜合報導

找到一個符合興趣，同時對「未來出路」與「薪資待遇」也有幫助的科系，是每一位大學新鮮人的必經之路！對此，就有網友指出，聽聞有重考班學生連續三年重考，只為錄取台大醫科，於是納悶詢問眾人「值不值得？」貼文曝光後引發熱議。

有一名網友在批踢踢八卦板以「重考三次上台大醫科很了不起嗎」為題發文指出，「台北補習街出名的就是重考醫科班，有很多非台大醫科不唸的，最近聽說有個重考班學生的故事，有人重考了三年，第三年終於上台大醫科了，然後開始覺得自己很厲害，說應屆考上其他間醫科的比較遜色，想請問花三年重考台大醫科是智商真的很高？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自批踢踢）

▲有人重考三次台大，只為了考上醫科 。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，網友一見到台大醫科四個字紛紛熱烈回應，「蠻厲害的，大部分人重考一輩子考不上」、「台大醫科，反正我是考不上」、「能上就很厲害了，我連國立都摸不著邊」、「一般人重考5次內上醫牙已經很厲害了」、「事實證明台大醫科有用多了」、「考三十次都值得」、「厲害啊！我重考十次也辦不到吧」、「給我考三次也摸不到台大QQ」。

對於重考多次才考上台大醫科，也有部分網友認為，「到醫院後沒人會在乎是不是重考生，在意的是你的工作態度跟專業」、「五年內能上醫料，資質都不太差」、「哪裡普通了？考五年能上台大醫科超划算的」、「台大醫不管怎樣都很厲害，能有重考三次的決心很不容易」。

▼鄉民認為重考三次上台大醫科超值！（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼ 。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼ 。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼ 。（圖／翻攝自批踢踢）

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