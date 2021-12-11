逾4萬人報考！第二次高中英聽測驗今登場　最後提醒看這裡

▲第二次英聽測驗今天登場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年度高中英語聽力測驗第2次考試今（11日）登場，超過4萬人報名，主辦單位大考中心提醒考生，記得攜帶有效證件，要全程配戴口罩，屢經勸導仍故意不配戴者以0分計算，也要記得完全關閉手機，而今年新增長篇聽解題型，原A5答案卡調整為A4答題卷，考生記得依照規定作答。

高中英聽測驗第二次考試今天登場，分別在31個考區、47個分區,1173個試場（不含大陸考場）辦理，共計有4萬32人報考，包括大陸考場446人，其中集體報名3萬8246人，個別報名則有1786人。

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▲第二次英聽測驗今天登場，考生若發燒，將由試務人員引導移至防疫試場應試。（圖／記者許敏溶攝）

大考中心指出，考試時間為上午11時到12時，但上午10時起開放考生量體溫後進入考場，考生初檢量溫時若有發燒情形（額溫達 37.5℃或耳溫達 38℃以上）或有呼吸道等症狀，由試務人員引導至複檢量溫站，10分鐘內完成2 次複檢，如複檢量溫仍為發燒狀態，將由試務人員引導考生移至防疫試場應試，考生不得拒絕，故意不配合者該節以缺考論。

大考中心也提醒考生，入場應試時要記得攜帶應試有效證件正本、全程配戴口罩，不可攜帶像是智慧型手環等穿戴式裝置，並記得將手機關機，考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，將視使用情節輕重進行處罰，最低是扣減成績為 3 題分，最高則是扣減全部成績。

▼大考中心提醒考生記得將手機關機。（圖／大考中心提供）

另大考中心指出，今年第二次英聽測驗的考題也有調整，包括全卷試題由4大題增為5大題，其中「看圖辨義」調整為「圖片聽解」，新增第5大題為「長篇聽解」，而作答由原A5 答案卡，調整為A4答題卷，還新增「確認答題卷應試號碼劃記欄」與「確認後考生簽名欄」，但作答劃記方式不變，請考生作答時要特別留意。