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高中英聽二測成績單明寄發　看到這電話通知不用緊張

▲▼英聽考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲第二次高中英聽測驗成績單明天寄發。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

超過4萬人報名的111學年度高中英語聽力測驗第2次考試，預計明天（23日）寄發成績單，主辦單位、大學入學考試中心提醒考生，凡是報名資料有填寫行動電話號碼的考生，大考中心明天將以「0911-511-467」手機號碼主動發送簡訊通知考生成績，而明天上午9時起，考生也可至大考中心網站查詢。

高中英聽測驗第二次考試在本月11日舉行，分別在31個考區、47個分區,1173個試場（不含大陸考場）辦理，共計有4萬32人報考，包括大陸考場446人，其中集體報名3萬8246人，個別報名則有1786人。

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大考中心表示，第二次英聽測驗成績單在明天寄發，集體報名考生，成績單寄到報名單位後轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位，個別報名者則直接寄到考生通訊地址；考生若要申請補發成績單，從週五（24日）到下週二（28日）為止，逾期不予受理。

倘若考生對這次英聽成績有疑義，要申請成績複查，大考中心表示，請在明天到週五這兩天，到大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」註冊或登入個人專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料；複查成績限用網路申請，未在期限內完成申請手續並繳費者不予處理，複查結果通知書將在下週二寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

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