誆代售靈骨塔位專坑單純獨老　詐騙集團撈500萬8人收押

▲南投地檢署偵破靈骨塔位「假代銷、真詐財」案件，羈押8名嫌犯（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

吳姓男子組織某物業企業社，以提供代為銷售服務為幌子，慫恿持有靈骨塔位且有意出售的獨居老人支付代銷服務費、骨灰罈鑑定費、履約保證金等費用，受害人數達上百人、不法金額超過500萬元；南投地檢署檢察官指揮刑事局、南投刑警大隊追查破獲該企業社，吳姓男子等8名嫌犯遭聲押獲准，檢警目前持續偵辦中。

檢警調查，該物業企業社以33歲吳姓男子為實質負責人，另一名黃姓男子為登記負責人，詐騙模式為先由話務手撥打電話給被害人，確認其持有靈骨塔位且有意出售，再由業務人員輪番前往被害人住處，自稱主任、副理或經理，並依序以「代為銷售塔位須收取服務費」、「加購塔位需收取服務費」、「收取骨灰罈鑑定費」、「收取履約保證金及公證費」、「業務員盜用公款須賠償公司」等理由，使被害人陷於錯誤，進而依指示交付現金。

檢方指出，該集團慣以獨居、無投資經驗長者為詐騙對象，現依扣得卷證資料及被害人筆錄所示，疑似受害人達上百人，初步調查被害金額至少已逾500萬元；南投地檢署檢察官鄭文正指揮刑事局偵六隊、南投縣刑警大隊偵辦本案，經蒐證完備而於日前拘提吳姓男子、黃姓男子及黃姓、謝姓、杜姓、林姓、吳姓、王姓等6名業務人員，並同步搜索營業處所及業務據點，訊後對8名聲請羈押獲准。

檢方指出，本案雖仍在偵查中，但因靈骨塔位詐欺案件影響社會大眾財產之安全，其犯罪手法層出不窮、環環相扣，故將偵辦情形、詐騙相關資訊及手法公開，籲請民眾如欲進行靈骨塔位商品買賣交易，務必慎選交易機構、對象，詳閱書面文件說明，必要時進行相關法律諮詢，以免受騙，若有類似遭詐騙情形，亦請儘速向司法警察機關報案以及時主張權益。



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