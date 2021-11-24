台中婦「投資靈骨塔」搭賊車北上提款　警花半小時拆穿保住150萬

▲北投分局長陳炯志（左）前往銀行致感謝狀予陳姓行員，阻止靈骨塔詐騙 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

又見靈骨塔詐騙！台中市1名呂姓女子因接到一通電話，對方誆稱「購買靈骨塔、生鮮蔬菜，可轉賣賺取獲利喔」，詐騙集團更「貼心」向她表示若怕被家人知道，可派車讓她北上到銀行解除定存。呂女不疑有他，坐上賊車到北投陽信銀行大屯分行，打算解除150萬定存投資，所幸行員機警察覺有異，報警處理，當場揭穿騙局，保住款項。

54歲呂女從台中搭乘李姓男子開的轎車，一路北上隨機找北投陽信銀行解除定存，且欲提領150萬，陳姓女行員當場覺得怪怪的，便持續詢問用途且表示要報警，但呂女卻支吾「這150萬是和朋友間私人借貸關係，也認識對方，不需要警方協助處理」。

警員鍾士凱及陳昱戎獲報抵達現場了解狀況，呂女卻稱「我朋友在外面等我領錢」，2名警員便陪同她到銀行外面等候「朋友」前來取款，一行人等了30分鐘後，對方卻以身體不舒服理由來拖延時間。

▲北投分局阻止靈骨塔詐騙。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此時，警方也告知呂女這是近期典型的假投資詐財手法，詳細向她解說詐騙手法並提示詐騙關鍵字，此時呂女才卸下心防表示，150萬是要投資生機事業及靈骨塔賺取獲利，聽完警解釋完後，也打消念頭，將150萬存回銀行，保住150萬存款。

北投分局分局長陳炯志對該件阻攔詐騙相當重視，親赴陽信銀行大屯分行頒發感謝狀給該分行陳姓行員，感謝她共同及時攔阻詐騙，成功防止詐騙案件發生。

對此，北投分局表示，詐騙集團手法翻新層出不窮，此為典型的假投資詐騙模式，民眾若遇到這種情形請務必小心並撥打165防詐騙諮詢及110查證，避免遭詐。