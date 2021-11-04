獨居婦解250萬定存「投資靈骨塔」　警圍著他碎碎念...保住老本

▲李姓婦人欲投資靈骨塔前往郵局解除250萬元定存。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市77歲獨居李姓婦人聽信靈骨塔業者鼔吹投資，欲解除250萬元定存購買，警方獲報前往關切，李婦對於員警到來感到不滿，直說自己又沒有犯罪，為何警察會圍著他？經耐心溝通說明投資有風險後，李婦以出門領錢投資卻遇到警察的「壞兆頭」，可能是老天爺給的預兆，所以決定停止投資。

▲員警以台南同鄉之誼勸阻。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所3日下午接獲轄區郵局職員通報，有民眾準備解除大筆定存，經詢問疑似有遭詐騙情事，請員警到場協助勸導。警員謝昇峰及謝秉翰立即趕抵現場，據瞭解該位李姓婦人臨櫃表示要解除定存250萬並提領，準備到嘉義投資房地產。

▲李婦認出門領錢投資遇警是壞兆頭，於是放棄領款回家。（圖／桃園警分局提供）

李婦對於員警到場圍著她感到很不滿，嚷著自己又沒有犯罪，為何警察會來? 經員警耐心勸導，期間謝秉翰發現與她是台南白河鄉親，與其聊起故鄉情誼，讓其卸下心防，才說出經親友介紹與自稱靈骨塔業務員的男子認識，在對方的鼓吹下準備領出所有的老本投資，但其實心中還是有所質疑，員警勸導投資均有其風險，需深入瞭解投資內容及可能遭遇的情況以免造成損失，甚至誤入詐騙陷阱，李婦聽了以後反而開玩笑地說，出門領錢投資卻遇到警察，可能是老天爺給的預兆，投資可能會不好，所以決定不提領定存。