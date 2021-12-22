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玉山死亡鼬獾驗出狂犬病毒　玉管處籲遊客保持安全距離、禁帶貓犬

▲近期玉山國家公園管理處獲通報野生動物死亡案件中，鼬獾仍有被檢出狂犬病陽性的案例。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

▲近期玉山國家公園管理處獲通報野生動物死亡案件中，鼬獾仍有被檢出狂犬病陽性的案例（下同）。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園是野生動物重要的棲息地，園區內也有塔塔加等重要遊憩據點；玉管處指出，近來玉山園區接獲通報死亡的野生動物案件中，鼬獾仍有被檢驗出狂犬病陽性的案例，提醒國人前來從事健行踏青活動時不要攜帶寵物，也應與野生動物保持安全距離。

玉管處表示，台灣狂犬病疫情曾於民國102年爆發，當時國人才普遍認識鼬獾這種傳播狂犬病病毒的保毒動物；而玉山園區內的塔塔加地區目前每年造訪遊客人次達70萬，花蓮縣玉里鎮及卓溪鄉（南安及瓦拉米步道），及高雄桃源區等區域，也是潛在狂犬病疫區，登山健行時若發現無故主動攻擊的野生動物，應立即閃避或遠離。

▲近期玉山國家公園管理處獲通報野生動物死亡案件中，鼬獾仍有被檢出狂犬病陽性的案例。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

▲近期玉山國家公園管理處獲通報野生動物死亡案件中，鼬獾仍有被檢出狂犬病陽性的案例。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

除了狂犬病，犬瘟熱也是致死率極高、且為人畜共通的病毒性傳染病，食肉目動物如狗、貂科動物（黃鼠狼、黃喉貂）都容易感染。

為預防相關疫情擴散，並保障登山遊憩安全，玉管處強調進入國家公園應遵守以下規定：生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區禁止攜帶寵物入園；一般管制區及遊憩區，寵物如無配戴鍊條、箱籠等約束，或未接種疫苗，請勿進入；切勿棄養寵物，並且每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗。

▲近期玉山國家公園管理處獲通報野生動物死亡案件中，鼬獾仍有被檢出狂犬病陽性的案例。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專）

玉管處提醒到野外活動，儘量避免接觸或捕捉野生動物，如有發現流浪犬、貓及其他野生動物之屍體，請立即電話通報該處水里行政中心（049-2773121）或至鄰近各遊客中心通報；若不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往各縣市「人用狂犬病疫苗接種服務醫院」治療。

衛福部狂犬病相關資訊連結：https://www.cdc.gov.tw/Disease/SubIndex/u5dFJL5s1K6uh0EcWVzJYQ?fbclid=IwAR2D2iGD9oEGkc8JIxrjyTcuZG4vhTItAeVHjZLyz554GNoKRq9frHyZYeM
 

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