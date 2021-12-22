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智慧救災新能量　台南消防創新大躍進

▲台南市消防局2021年消防工作大躍進，不斷創新改善，消防救災整體成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局2021年消防工作大躍進，不斷創新改善，消防救災整體成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年全球新冠肺炎疫情延燒，台南市長黃偉哲率領消防團隊秉持抗疫的信念，不論病毒如何變異，以保護第一線消防人員為原則，在做最好防護準備下，進行各項消防業務與時俱進，不斷創新改善，整體成果豐碩。

▲台南市消防局2021年消防工作大躍進，不斷創新改善，消防救災整體成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

住宅用火災警報器歷經多年宣導，透過鼓勵善心企業及民眾主動捐贈下，台南市住宅場所設置率達9成，其中獨居長者設置率達100％、身心障礙者設置率99.97％、低收入戶96.92%。統計今年因裝設住警器成功保命者計35件84人，較2020年增加51%，火災案件大幅減少，傷亡人數為6都最低，並已全面完成清查台南市列管50家老舊複合用途建築物，同時加強救災演練。

▲台南市消防局2021年消防工作大躍進，不斷創新改善，消防救災整體成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2021年在市長黃偉哲與市府及市議會團隊預算支持下，各式消防車輛、裝備再躍進，採購雲梯消防車2輛、化學消防車3輛、水箱消防車3輛、水庫消防車4輛、救災指揮車5輛、新式空氣呼吸器背架100組、氣瓶200支、美式消防梯（全面配置53個分隊）、19輛合法拖船架；義消空氣呼吸器背架146組、手提無線電101具、防寒衣裝備133套、2220套救護外套等，更加碼編列2000萬讓每位消防弟兄均有第2套消防衣，達成第一線救災人員每人均有1套背架與氣瓶，讓警、義消在救災上更有保障。 消防裝備則率全國之先發現問題提出具體改善，包含第2套消防衣導入救援腰帶、消防專用無線電盲點通訊品質因應對策、消防車標示及警示燈、消防衣洗機制、檢測實驗室等，靈活運用消防戰術，強化火災搶救技能及火場指揮判斷，應付各種多元災害。

▲台南市消防局2021年消防工作大躍進，不斷創新改善，消防救災整體成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年全民防衛動員暨災害防救演習，為黃市長任內榮獲6都唯一「兵棋推演」及「實兵演練」雙料特優。在災害防救深耕方面，更連續9年蟬聯中央評定為特優防災縣市，消防局運用科技提升救災效率，今年加入新戰力－遙控式動力救生圈乘載救援人員進行救溺；另全國首創建置「救災現場遠端資訊系統」安裝30個主力消防車，設置災害應變決策室同步遠端操控，即時掌控災情提供建議，並搭配「移動式中繼臺無線機」強化大樓內部救災無線電通訊死角問題，擴大無人機應用層面，建立跨局處間相互支援機制。

▲台南市消防局2021年消防工作大躍進，不斷創新改善，消防救災整體成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成立南台灣首座獨立救護品管教育中心，提供專屬教育及模擬訓練環境，在E化救護系統上，全國首創拍拍尺結合QR碼檢傷後系統遠端連結分享，提升病患痊癒率，統計到院前緊急救護急救成功率達31.77％，全市61輛救護車裝設12導程心電圖執行1295件、救回72件，執行到院前特殊傷病患跳島策略計畫，急性冠心症傷病患跳島9件、繞道2件，2件存活出院；重大創傷患者執行18件， 5件存活出院。

因應今年新冠肺炎疫情升級，消防局立即成立防疫專責運送隊，期間計載運疑似524趟、確診136趟，為體恤出勤人員辛勞，亦向市府及中央爭取共計發放超過250萬工作獎勵金，處處展現黃偉哲市長打造幸福城市，守護大台南公共安全決心。

▲台南市消防局2021年消防工作大躍進，不斷創新改善，消防救災整體成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲照顧基層消防人員刻不容緩，動支第二預備金290萬元改善廳舍內部設備，針對老舊消防廳舍新建，第六救災救護大隊公園分隊辦公廳舍、第六救災救護大隊辦公廳舍、第四救災救護大隊山上分隊廳舍擴建，即將於111年正式啟用；第五救災救護大隊大灣分隊、第二救災救護大隊楠西分隊、第六救災救護大隊安平分隊及第三救災救護大隊將軍分隊辦公廳舍新建工程，如期如質進行中，持續提供消防同仁優質辦公環境。

消防局長李明峯十分感念「台南市消防之友會」自2019年成立以來，一直是消防弟兄最強後盾，在今年疫情期間以180多萬改善救災器材及補助消防團體意外保險等，對於消防人員安全與福利更是不餘遺力。2022年消防局將做得更好，齊心守護大台南，讓市民過得更好，成為安全又宜居的城市。

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