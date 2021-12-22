台南藍軍提案改國號「台灣共和國」　市議會竟通過

▲台南市國民黨議員蔡育輝，不滿孫中山銅像無法在台南公園豎立，提臨時動議「建請中央政府更改國號，將中華民國改為台灣共和國」提案獲通過。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會22日召開臨時會進行二、三讀議案及審議各項提案時，由於市府原要在台南公園豎立孫中山銅像喊卡，引起國民黨議員不滿，國民黨議員蔡育輝提案要求建請中央改國號，將中華民國改為「台灣共和國」，該提案在民進黨議員不反對下，主席議長郭信良裁示通過提案。

蔡育輝議員表示，大家對中華民國國父也應該尊重一下，把銅像拆下來，又不依承諾重新豎立，那乾脆宣布台灣獨立！他提臨時動議，建請中央政府更改國號，將中華民國改為「台灣共和國」，案經多名議員附議成案進行討論。

民進黨議員郭清華對此提案表示，市民關心的是總預算，政治非喊爽的，要取得主流民意，要看台灣人民能否支持，台灣亂對岸最高興，改國號並非地方議會權責，應回歸地方預算審查。

民進黨議員蔡旺詮說，改國號的職權並不在地方，不過他樂見國民黨「覺悟了！」希望國民黨是真心支持，他個人支持，但該提案不適當。無黨籍議員許又仁質疑該議案有何意義及效力，認為沒討論必要。民進黨議員林志聰則表達他支持、同意。

國民黨議員盧崑福則表達讚成，並嗆民進黨「不敢贊成的，就不要獨立。」國民黨議員王家貞表達不同意，並請大家不要那麼辛苦了，王家貞說乾脆「台南市獨立」。國民黨議員洪玉鳳則說，連阿扁也說台灣無法獨立，蔡育輝的提案只是在凸顯民進黨敢說不敢做。

在討論這項提案過程中，主席議長郭信良一再呼籲大家要想清楚，不過，最後在民進黨議員不反對下，郭信良裁示國民黨議員蔡育輝「建請中央改國號，將中華民國改為台灣共和國」的提案成立通過。