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台大與動物園野放螢火蟲幼蟲　明春見證「牠」漫天飛舞

▲▼台大與北市動物園合作野放螢火蟲幼蟲。（圖／台大提供）

▲台大與北市動物園合作野放螢火蟲幼蟲。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學現正進行水生螢火蟲復育工作，繼今年8月底先行野放田螺，提供螢火蟲食物來源後，今（22日）天與台北市立動物園合作，在台大農場作物標本園的水圳中，野放動物園捐贈的1200 隻螢火蟲幼蟲，期盼明年4月春天的夜晚，能在台大校園內欣賞到一閃一亮的螢火蟲漫天飛舞。

台大校園生態豐富，是台北市內難得的都市綠洲，也因此台大積極進行水生螢火蟲的復育工作，台大與北市立動物園合作校園螢火蟲復育計畫，今天由北市動物園副園長朱孝芬代表捐贈1200隻黃緣螢幼蟲供野放，由台大校長管中閔代表接受，並致贈感謝狀給市立動物園。

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▼台大校長管中閔（右）與北市動物園副園長朱孝芬（左）代表合作進行野放螢火蟲幼蟲合作計畫。（圖／台大提供）

▲▼台大與動物園合作野放螢火蟲幼蟲。（圖／台大提供）

管中閔指出，隨著都市化程度愈來愈高，市區已難得看到螢火蟲，感謝校友捐贈復育經費，以及市立動物園慷慨捐贈黃緣螢幼蟲，一起為生態環境永續齊盡心力，而環境永續已是人類普世價值，生物多樣性則是實現環境永續重要的一環，目前台大校園內除了有大家熟知的領角鴞、黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、五色鳥與赤腹松鼠，希望透過大家努力，未來在台大農場朦朧的田野上，見到無數隻螢火蟲一閃一閃放光芒，創造出不一樣的景觀。

▲▼台大與動物園合作野放螢火蟲幼蟲。（圖／台大提供）

▲台大與動物園合作野放螢火蟲幼蟲，圖為黃緣螢幼蟲。（圖／台大提供）

朱孝芬則說，動物園很幸運地座落在仍有螢火蟲分布的淺山地區，昆蟲館飼養和繁殖螢火蟲轉眼已經超過20年，族群相當穩定，而黃緣螢在野外一年可以繁殖2代，在圈養環境下甚至可以繁殖到3代，希望透過與台大合作的黃緣螢幼蟲野放活動，能喚起莘莘學子對校園生態環境的重視，深化綠色基盤與一般公共空間的連結，共同打造與自然相融合的生態城市。

台大表示，這次復育經費由台大校友「50重聚」捐贈，由校園規劃小組及台大農場共同推動，希望能增進台大校園生物多樣性，並提升台大校園環境品質。螢火蟲復育基地在台大農場作物標本園內，工作分三個階段，第一階段是建構出乾淨、親水的自然環境，第二階段為今年8月先野放田螺做為黃緣螢幼蟲食物來源，再經過將近4個月的生態圈營造及維護管理，現在第三階段正是野放黃緣螢幼蟲的成熟時刻，希望明年4月春季來臨時，能見到如繁星閃亮的的螢火蟲飛舞。

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