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台大男應徵華碩被羞辱　律師揪1細節「真的不OK」！釣出本人回應

▲▼華碩電腦立功大樓。（圖／翻攝Google地圖）

▲華碩電腦立功大樓。（圖／翻攝Google地圖）

記者施怡妏／綜合報導

本站日前報導《華碩主管面試「羞辱台大男」開價200萬直接腰斬　團隊救火燒更大》，一名台大畢業的男網友分享2019年到華碩「雷到爆」的面試經驗，對此，林智群律師表示，看完過程後唯一覺得不OK的事情是「面試者問薪水時被輕蔑的對待」，貼文一出竟釣出本人回覆，還透露自己母胎單身。

林智群律師在臉書發文，「是多大的挫折感，才會讓你兩年後還念念不忘啊」，並表示社會上奇怪的人很多，要生氣，是生氣不完的，看完整篇文章之後，「唯一讓我覺得不ok的事情，是面試者問薪水時被輕蔑的對待」。

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林智群認為，要對方付出專業跟時間，當然也要讓對方搞清楚能拿到多少錢，「這種事情當然是直接講白了比較好，總比進來後發現彼此認知落差很大，再來吵架，來得好吧」，至於專業方面的對話，看起來都蠻正常的。

▲▼ 。（圖／翻攝自林智群FB）

▲台大男回應「我沒交過女友」。（圖／翻攝自林智群FB）

林智群指出，面試官講話確實比較直一點，但是還布置於到尖酸刻薄的的程度，「如果這樣都沒辦法接受，那不進去也是對的，那只是代表，你的風格跟這個公司不一樣，沒什麼對錯，面試，不只是公司面試員工，員工也在面試公司，如果覺得彼此調性不對、頻率不合，也不用勉強自己」。

貼文一出就有網友留言，貼出今年6月一名女網友在Dcard的文章，「112CS純血 真的有可能實力很差嗎？」提問這名女網友所說的「112CS純血」是不是就是面試者，怎料竟釣出本人回應「不是，我沒交過女友」，意外透露自己母胎單身，林智群也回覆該留言驚呼「本人出現了！」

▼原PO將面試的過程PO網。（圖／翻攝PTT）

▲▼華碩主管面試「羞辱台大男」開價200萬直接腰斬　團隊救火被炎上。（圖／翻攝PTT）

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