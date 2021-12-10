中研院1人染疫終結＋0　互動頻繁的台大「採取這措施」

▲中研院實驗室有一人確診。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

中研院P3實驗室昨（9日）驚爆一例新增個案，終結台灣超過一個月本土「＋0」紀錄，中研院昨晚緊急宣布，所有室內公共活動場所暫停開放，外界也關心與中研院來往密切的台大後續動作，台大表示，正密切觀察中，籲請相關人員遵照中研院及中央疫情中心所公告的相關防疫規範辦理。

▼對於中研院有一人確診，台大指密切觀察中。（圖／資料照）

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中央流行疫情指揮中心昨晚宣布國內新增一本土病例，為中研院實驗室人員，初判感染Delta病毒，中研院昨天已經組成應變小組，且事發的基因體研究中心大樓全面清潔消毒，除配合檢疫對象外，全棟同仁居家辦公。

中研院昨晚也宣布，從今（10日）起，所有室內公共活動場所暫停開放，所有對外之實體會議、活動均停止或改以線上舉行，院內內部會議以10人以下為原則，於備有隔板，符合社交距離、通風良好之場所舉行，餐廳只提供外帶服務。本院同仁如有需要，向單位主管報備後均得居家辦公。

而台大與中研院互動頻繁，去年3月中研院傳出群聚感染時，台大就曾要求兩週內去過中研院教職員工生不要到校上班上課，外界也好奇台大對此事態度，台大則回應，目前正密切觀察中，呼籲相關人員遵照中研院及中央疫情中心所公告的相關防疫規範辦理，若有進一步措施會向校內公告。