　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中研院1人染疫終結＋0　互動頻繁的台大「採取這措施」

▲▼中研院。（圖／資料照片）

▲中研院實驗室有一人確診。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

中研院P3實驗室昨（9日）驚爆一例新增個案，終結台灣超過一個月本土「＋0」紀錄，中研院昨晚緊急宣布，所有室內公共活動場所暫停開放，外界也關心與中研院來往密切的台大後續動作，台大表示，正密切觀察中，籲請相關人員遵照中研院及中央疫情中心所公告的相關防疫規範辦理。

▼對於中研院有一人確診，台大指密切觀察中。（圖／資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼重傳logo。台大,台灣大學。（圖／資料照）

中央流行疫情指揮中心昨晚宣布國內新增一本土病例，為中研院實驗室人員，初判感染Delta病毒，中研院昨天已經組成應變小組，且事發的基因體研究中心大樓全面清潔消毒，除配合檢疫對象外，全棟同仁居家辦公。

中研院昨晚也宣布，從今（10日）起，所有室內公共活動場所暫停開放，所有對外之實體會議、活動均停止或改以線上舉行，院內內部會議以10人以下為原則，於備有隔板，符合社交距離、通風良好之場所舉行，餐廳只提供外帶服務。本院同仁如有需要，向單位主管報備後均得居家辦公。

而台大與中研院互動頻繁，去年3月中研院傳出群聚感染時，台大就曾要求兩週內去過中研院教職員工生不要到校上班上課，外界也好奇台大對此事態度，台大則回應，目前正密切觀察中，呼籲相關人員遵照中研院及中央疫情中心所公告的相關防疫規範辦理，若有進一步措施會向校內公告。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
指揮中心緊張！抗疫重鎮P3實驗室被攻破　感染源不明「做最壞打
斗內千元「恐嚇高嘉瑜」網軍身分曝光　果然就是林秉樞身邊的她
尼國斷交台灣　中國常駐聯合國大使激賞：符合時代潮流
照片曝光！尼加拉瓜駐台大使竟是「24歲銘傳正妹」　台網友暴動
99％人都錯！她揭「便利貼正確用法」　萬人驚：辦公室十年白活
快訊／尼加拉瓜與台灣斷交　3關鍵因素曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

26年老自強號誤點！軔機異常「逾2千人受影響」　台鐵：將列淘汰

中研院女染疫「當然不是老鼠咬」　醫籲2點很重要：別以為天下太平

台北車站傳誤點半小時　汐止-五堵自強號動力異常延遲

中研院1人染疫終結＋0　互動頻繁的台大「採取這措施」

中研院女「被鼠咬」染Delta？　專家列2疑點：男友陰性更離奇

「研究員染疫」國家級實驗室安全亮紅燈！　18年前SARS事件重演

12／14起陰性報告「日曆日」計算　專家曝「調整檢疫措施」最後期限

P3實驗室女研究員染Delta「咳1周確診」　中研院4點聲明回應

實驗室感染重演　專家突破盲點！P3女研究員染Delta關鍵曝

天兵外送員騎車15秒摔3次　無限輪迴影片曝！笑瘋2千人

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

耶誕城=板橋人惡夢？交通黑暗期　妹子怒飆台語：情侶一直親被閃瞎

26年老自強號誤點！軔機異常「逾2千人受影響」　台鐵：將列淘汰

中研院女染疫「當然不是老鼠咬」　醫籲2點很重要：別以為天下太平

台北車站傳誤點半小時　汐止-五堵自強號動力異常延遲

中研院1人染疫終結＋0　互動頻繁的台大「採取這措施」

中研院女「被鼠咬」染Delta？　專家列2疑點：男友陰性更離奇

「研究員染疫」國家級實驗室安全亮紅燈！　18年前SARS事件重演

12／14起陰性報告「日曆日」計算　專家曝「調整檢疫措施」最後期限

P3實驗室女研究員染Delta「咳1周確診」　中研院4點聲明回應

實驗室感染重演　專家突破盲點！P3女研究員染Delta關鍵曝

天兵外送員騎車15秒摔3次　無限輪迴影片曝！笑瘋2千人

快訊／與台斷交立刻與大陸「復交？」　新華社：中尼今於天津會談

尼加瓜拉宣布斷交背後意義曝　邱毅點名「這國家」快了！

全台「網友最想住」夢幻飯店清單！在森林中泡湯、房內有好拍落地窗

梅艷芳大哥開告…98歲梅媽氣到住院！　他怒譙：所有東西都侵犯了

尼加拉瓜總統奧蒂嘉曾稱蔡英文「台灣總統」　如今二度與台斷交

中信兄弟4洋投道別　華德茲和羅傑斯為明年埋伏筆

快訊／國3北上車道火燒車濃煙密布！　小貨車2人跳車逃命

LIVE／南港實驗女確診！新北+1　侯友宜親上火線說明

26年老自強號誤點！軔機異常「逾2千人受影響」　台鐵：將列淘汰

吳慷仁為演《華燈》媽媽桑獻出「第一次」！自評80分不輸凍齡女神

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

生活熱門新聞

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

水神來了！2波變天時間表冷探15°C

P3實驗室爆陽性個案！知情人士：Ct值相當低

南港女研究員染Delta　男友篩檢「陰性」

實驗室20多歲女染疫不尋常！名醫疑點

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

鮮肉晨跑被阿姨搭訕　劇情神展開

大姑買車　婆婆找媳婦討紅包8萬8

全聯打破麻油她嚇傻！店員「超暖SOP處理」萬人讚翻

本土爆病例！陳時中、王必勝夜赴檢疫所

更多熱門

相關新聞

指揮中心緊張！抗疫重鎮P3實驗室被攻破

指揮中心緊張！抗疫重鎮P3實驗室被攻破

中央研究院南港P3實驗室昨晚間爆一名人員在做新冠肺炎實驗時不小心染疫，讓本土+0破功，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚間也召開記者會證實，該個案採檢兩次都是陽性，第一次Ct值15，第二次23，列為案16816本土個案。

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

實驗室20多歲女染疫不尋常！名醫疑點

實驗室20多歲女染疫不尋常！名醫疑點

確診女曾到大安某餐廳、南港Global Mall　柯文哲呼籲：口罩戴好！

確診女曾到大安某餐廳、南港Global Mall　柯文哲呼籲：口罩戴好！

中研院研究員染疫　蔡英文：政府會全力守住疫情

中研院研究員染疫　蔡英文：政府會全力守住疫情

關鍵字：

中研院台大

讀者迴響

熱門新聞

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

水神來了！2波變天時間表冷探15°C

女星嗨慶生「上下全脫了」！　美胸翹臀太火辣

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

領角鴞驚喜現身東海大學　超療癒

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面