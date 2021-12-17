　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡搞國安局被起訴　台大高材生不帶口罩又嗆警下場曝

▲▼何牧珉涉嫌在2019年以暱稱「瘋狂飢渴男的就好」，在PTT國考版po文抱怨遭國安局退訓，洩漏訓練長官姓名、化名、官階、職掌，涉嫌違反 《國家情報工作法》。（圖／記者劉昌松攝）

▲台大高材生何牧珉涉嫌洩漏國安局長官姓名、化名等遭起訴違反 《國家情報工作法》，疫情間沒戴口罩趴趴走遭移送。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

台大高材生何牧珉不滿遭國家安全局退訓，除循行政訴願救濟，還上PTT發文抱怨，甚至一連串寫出長官們的職銜、化名，使情報人員身分曝光，台北地檢署依《國家情報工作法》將他起訴。另一方面，今年9月間，何未佩戴口罩在路上行走，經巡邏警勸阻不僅拒絕配合出示證件，竟持續出言挑釁，更企圖逃跑並推擠警察。士林地院日前依違反社會秩序維護法裁罰3000元，可抗告。

裁定指出，今年9月4日晚間6時52分，士林分局員警巡邏時，發現何未配戴口罩在路上行走，顯有違反8月24日至9月6日期間的防疫規定，員警上前要求他表明身分或出示證件，不僅遭何拒絕，甚至不斷遭言語挑釁，逃跑過程中不斷推擠員警，當場遭帶回派出所查證身分，何當時雖聲請提審，但在面對法院訊問時，卻又拒絕說明身分。

士林地方法院認，何牧珉遭員警查獲未戴口罩，已違反行政法，新冠肺炎疫情爆發，已有甚多人染症及死亡，乃眾所皆知的事實，而員警發現何未佩戴口罩，為查明他是否來自疫情嚴重的區域或國家，有查證必要，故符合警察職權行使法規定，認定何確實違反社維法「於警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所為不實之陳述或拒絕陳述者」規定，裁罰3000元。全案可抗告。

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
逆子落網畫面曝！抽菸被阻狂捅媽媽5刀奪命　姊姊也受傷
佛心80元便當驚見雙主菜！「豪華配菜」撐爆餐盒　網跪求地址
誰的錯？學生妹下公車瞬間遭2機車撞倒　網戰翻
熱褲妹車鑰匙「鎖置物箱」！　女警帥氣拆車解圍
北市議員街頭催票公投　當街被婦人打耳光
嘖嘖募資2千萬遲未出貨！　負責人：沒錢無力退款
星巴克出借廁所也有事！她落地窗當門直接撞　喊告結果出爐
「黃士修拉票電話」轟炸！網怒喊+1…電話內容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逆子落網畫面曝！抽菸被阻竟狂捅媽媽5刀奪命　姊制止也被割傷

媽媽被同居人打！女兒想撞他反害醉母「酒駕」　2滴血還清白

熱褲妹車鑰匙「鎖置物箱」！急奔派出所求救　女警帥氣拆車解圍

亞東醫院連2天急診暴力釀3傷！護理師被甩巴掌　面罩噴飛撞到牆壁

惡搞國安局被起訴　台大高材生不帶口罩又嗆警下場曝

星巴克好心出借廁所也有事！她落地窗當門直接撞　喊告慘被打臉

韓國神父「救父命錢」被偷鬱鬱寡歡　苗警台東逮賊追回35萬

引述謝長廷發言少了「如果」2字　羅智強被索賠80萬反批濫訴

才剛下公車！學生妹慘遭後方2機車撞倒　網戰翻天：再鑽阿

辣網紅兔美閨房成毒窟　警察登門搜出古柯鹼驗毒結果出爐

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

逆子落網畫面曝！抽菸被阻竟狂捅媽媽5刀奪命　姊制止也被割傷

媽媽被同居人打！女兒想撞他反害醉母「酒駕」　2滴血還清白

熱褲妹車鑰匙「鎖置物箱」！急奔派出所求救　女警帥氣拆車解圍

亞東醫院連2天急診暴力釀3傷！護理師被甩巴掌　面罩噴飛撞到牆壁

惡搞國安局被起訴　台大高材生不帶口罩又嗆警下場曝

星巴克好心出借廁所也有事！她落地窗當門直接撞　喊告慘被打臉

韓國神父「救父命錢」被偷鬱鬱寡歡　苗警台東逮賊追回35萬

引述謝長廷發言少了「如果」2字　羅智強被索賠80萬反批濫訴

才剛下公車！學生妹慘遭後方2機車撞倒　網戰翻天：再鑽阿

辣網紅兔美閨房成毒窟　警察登門搜出古柯鹼驗毒結果出爐

光華高中校慶　喜獲台南西區扶輪社捐贈飲水設備

屏東春節檢疫專案上路　落實居家檢疫+稽核…籲勿以身試法

路人見大狗喊「咬死人誰負責」？　他高EQ「7字回覆」網讚爆

她吃飯喝水「吞刀片般劇痛」…飽受怪病折磨3年　竟是腦神經短路

逆子落網畫面曝！抽菸被阻竟狂捅媽媽5刀奪命　姊制止也被割傷

高雄跨年晚會再公布重磅卡司　伍佰＆China Blue壓軸陪倒數

四大公投票送達北海岸萬金石　金山警全程押送24小時駐衛警戒

《小小兵》格魯講中文全是他…62歲胡瓜頻傳退休！網抖：小小兵2怎麼辦

媽媽被同居人打！女兒想撞他反害醉母「酒駕」　2滴血還清白

金山中角灣國際衝浪基地　周邊凹凸不平道路全面優化改善

社會熱門新聞

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

寧夏夜市刺青男仆街　夫妻看一眼被打到斷指

快訊／家中抽菸被阻止！新北男刺死媽媽

網紅閨房成毒窟　警搜索驚見「這東西」

獨／大潭電廠工安意外！鐵門脫軌壓死工人

少女設局仙人跳　他爽帶跳蛋+綁繩反被搶

「最聰明醫師」涉性侵噁問：有感覺我喜歡妳嗎

10人「球棒隊」狂砸店！惡煞揮棒自傷急送醫...

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

電話費離奇變貴　一查發現全家4人遭冒用

美髮師酒駕撞死黃暐瀚母！二審獲減刑

女律師打贏上億土地官司　3煞當街狂打報復

大潭電廠「1千公斤鐵門」倒塌　工程師遭重壓亡

更多熱門

相關新聞

研究曝：防疫旅館「最易汙染物品」！

研究曝：防疫旅館「最易汙染物品」！

新冠肺炎疫情持續延燒，尤其國內近日爆發防疫旅館群聚感染事件，不免令人擔憂。胸腔暨重症專科醫師黃軒於粉專黃軒醫師Dr. Ooi Hean上分享了一項針對防疫旅館內，COVID-19病毒汙染分析的研究，該研究指出，旅館內最容易被汙染的物件便是「杯子」。此外，不同濕度、材質、溫度亦會影響到病毒存活時間，陶製洗手台上的病毒最多甚至可達28天。

大陸再增本土「56+2」　浙江疫情嚴峻單日44例

大陸再增本土「56+2」　浙江疫情嚴峻單日44例

NBA疫情大爆發！12月破50人遭隔離

NBA疫情大爆發！12月破50人遭隔離

宮原眼科團隊設計男性專屬口罩

宮原眼科團隊設計男性專屬口罩

李秉穎指「台灣要清零」！陳時中：當然要一層一層守好

李秉穎指「台灣要清零」！陳時中：當然要一層一層守好

關鍵字：

何牧名台大高材生違反社會秩序法口罩疫情

讀者迴響

熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面