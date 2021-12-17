惡搞國安局被起訴　台大高材生不帶口罩又嗆警下場曝

▲台大高材生何牧珉涉嫌洩漏國安局長官姓名、化名等遭起訴違反 《國家情報工作法》，疫情間沒戴口罩趴趴走遭移送。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

台大高材生何牧珉不滿遭國家安全局退訓，除循行政訴願救濟，還上PTT發文抱怨，甚至一連串寫出長官們的職銜、化名，使情報人員身分曝光，台北地檢署依《國家情報工作法》將他起訴。另一方面，今年9月間，何未佩戴口罩在路上行走，經巡邏警勸阻不僅拒絕配合出示證件，竟持續出言挑釁，更企圖逃跑並推擠警察。士林地院日前依違反社會秩序維護法裁罰3000元，可抗告。

裁定指出，今年9月4日晚間6時52分，士林分局員警巡邏時，發現何未配戴口罩在路上行走，顯有違反8月24日至9月6日期間的防疫規定，員警上前要求他表明身分或出示證件，不僅遭何拒絕，甚至不斷遭言語挑釁，逃跑過程中不斷推擠員警，當場遭帶回派出所查證身分，何當時雖聲請提審，但在面對法院訊問時，卻又拒絕說明身分。

士林地方法院認，何牧珉遭員警查獲未戴口罩，已違反行政法，新冠肺炎疫情爆發，已有甚多人染症及死亡，乃眾所皆知的事實，而員警發現何未佩戴口罩，為查明他是否來自疫情嚴重的區域或國家，有查證必要，故符合警察職權行使法規定，認定何確實違反社維法「於警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所為不實之陳述或拒絕陳述者」規定，裁罰3000元。全案可抗告。