別墅凌晨大火釀4死！媽最後時刻「窗戶遞出孩子」自己力竭成焦屍

▲上海一別墅火災致4人死亡。（圖／翻攝自中國消防）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市青浦區寶龍城二期一棟臨街別墅12月20日凌晨時分發生火災。中國消防發布通報稱，火災造成4人死亡。21日，起火別墅及周圍建築已被封鎖。目擊者稱，是鄰居用梯子救出被困的孩子，母親將孩子遞出窗戶獲救，但自己沒能逃生。

據中國消防通報，12月20日6時21分，上海市青浦區寶龍城二期一別墅發生火災，大火於當天7時19分被撲滅。起火建築是磚混結構三層半別墅附帶地下室，主要著火區域為1樓客廳及2樓部分家具，過火面積約60平方米。

經調查發現，起火別墅為孫某自購自住，平時住有8人，起火當天住有6人均被困，最後2人獲救，4人死亡。現場未發現生產經營、電動自行車充電等行為。另據媒體報導，4名死者均為女性。

12月21日，起火別墅及周圍建築已被封鎖，消防及公安部門在現場設立了指揮部，正在對起火原因做進一步調查。

▲起火別墅及周圍建築已被封鎖。（圖／翻攝自上游新聞）

現場目擊者透露，起火時是凌晨，很多鄰居都是被消防車的警笛聲驚醒的，「火苗是從一樓二樓燃起來的，火很大，煙也大，很快就蔓延到3樓。裡面的人一直在喊救火，隔壁鄰居看到起火就用梯子去救人。這家的兒媳婦把孩子從窗戶送出來，送出來的時候孩子已經不太好了。她自己沒出來，被煙熏得睜不開眼睛，人都沒有力氣了。還有孩子的外婆也逃了出來。」

另外一名社區住戶還提到，起火後曾有被困人員試圖從窗戶逃生，但沒能成功。該住戶介紹，寶龍城為商住混合別墅住宅，每戶都通有天然瓦斯。據悉，寶龍城二期除自住業主外，還分布著建築公司、汽修店、超市等。

目前，起火原因正在進一步調查中。