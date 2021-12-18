大阪縱火男釀24死！曾持15cm刀「狂捅兒子頭部」　出獄後成炸彈

▲大阪住商混合大樓遭人為縱火。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本大阪市中心的一間綜合大樓17日上午遭一名61歲男子蓄意縱火，導致24人一氧化碳中毒死亡、包含嫌犯在內的3人重傷、1人輕傷，而這也被稱為京阿尼縱火案後最大宗的縱火事件。警方調查後發現，該名男子曾是大樓4樓精神科的病患，疑似是計畫性犯案。不僅如此，嫌犯多年前還曾經因不滿前妻拒絕復合，因此酒後持刀狂砍大兒子的頭部。

根據《文春online》報導，該名61歲的嫌犯火災後也受到重傷，目前仍在搶救中。這場火警發生在17日上午10時半左右，嫌犯前往位於大阪市鬧區的這棟「堂島北大樓」4樓的精神科後，便踢破一個疑似裝有汽油等可燃液體的紙袋，液體流出後蔓延至一旁的暖爐，隨即引發火勢，大火瞬間擴展至整層樓。

▲從窗外就可以看見起火的精神科診所焦黑一片。（圖／路透）



消防隊獲報後趕往現場，一共花了30分鐘才撲滅火勢，然而由於嫌犯是在診所門口縱火，因此內部人士根本難以脫逃，最後現場有28人被送醫急救，其中24人傷重不治。據悉，這24人身上都沒有外傷，是一氧化碳中毒身亡。而包含嫌犯在內的傷者們目前則仍在治療當中。

警方調查後發現，在大樓火警發生的30分鐘前，嫌犯居住的一間3層樓老舊住宅才剛發生一場小火警，不過火勢隨即就被撲滅，現場仍然可以看見牆壁上有煙燻的痕跡，疑似是練習犯案。

根據鄰居表示，約莫10年前，這名嫌犯才在家中用15公分長的菜刀攻擊大兒子，造成對方頭部多處出血，最後被依殺人未遂嫌疑逮捕。據悉，當時男子已經和前妻離婚，而前妻則是與2個兒子同住，事發當時男子疑似因為複合不成，又不滿獨居的孤獨感，想要了結性命，但是卻不敢自殺，於是便趁著跟長子一同喝酒吃飯的時候，拿出預藏的菜刀猛捅兒子的頭部，最後被判5年定讞。

嫌犯出獄後仍然獨自一人生活，但不知是否是因為再度不堪寂寞，或是與精神科診所發生什麼衝突，才會蓄意縱火，目前犯案動機仍待警方調查。

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