大阪縱火男殺意堅決！一進精神科秒踢破「可疑紙袋」引火　釀24死

▲日本大阪某綜合大樓17日遭人縱火，發生嚴重火警。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本大阪市一棟綜合大樓17日上午疑似遭到一名61歲男子縱火，火勢迅速蔓延，導致24人死亡。如今有目擊者共同表示，火災發生前，嫌犯進入4樓的診所，隨後就把手上的紙袋放在入口處，並踢破紙袋，其中的液體瞬間流出，被一旁的暖爐引燃。警方認為其犯案具有計畫性，由此可見其殺意堅決。

根據《每日新聞》報導，警方與消防當局已經共同在發生火災的「堂島北大樓」進行火場鑑識，並確定起火點就是在4樓的精神科診所。警方表示，縱火的61歲男性目前也受到重傷正在院內接受治療。根據當時正在診所內的2名目擊女性表示，嫌犯一進到精神科後，什麼話也不說就直接把手上的袋子放在地上，隨後踢破紙袋，而流出來的液體流到暖爐旁後，直接起火。

▲包含嫌犯在內，一共有24人死亡、3人重傷、1人輕傷。（圖／達志影像／美聯社）



警方分析現場的殘留物後發現，起火點附近有油的成分，初步判斷男子在紙袋內裝有汽油。不僅如此，診所出入口附近的燃燒痕跡也十分明顯。

該精神科診所當天原本要舉辦協助憂鬱症患者返回職場的活動，預計有20人會參加這個活動。警方認為，61歲的嫌犯疑似就是知道當天會有超過20人聚集在診所，才會蓄意計畫這起殺人案件。這場火災一共造成28名20歲至60歲的男女受害，其中24人因一氧化碳中毒死亡，而包含嫌犯在內的3人身受重傷，目前仍在搶救中，另外1人輕傷。

另一方面，根據調查，該名男子先前曾經因罹患被害妄想症而與其他精神科醫師發生糾紛。在縱火的30分鐘前，嫌犯更曾經在自家進行小型的縱火，不過火勢隨即被撲滅。