　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預算延宕殃及民生　民進黨強渡關山回嗆：國民黨停審才是始作俑者

▲▼蔡適應。（圖／翻攝自民進黨團直播）

▲民進黨立院黨團書記長蔡適應。（圖／翻攝自民進黨團直播）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團昨（21日）在院會，首開先例將明年度中央政府總預算案自委員會抽出逕付二讀，遭在野陣營痛批破壞民主體制。對此，民進黨團幹事長劉世芳今（22日）反批，國民黨11月底宣布全面停審總預算案，導致預算審查時程延宕；民進黨團書記長蔡適應也說，國民黨自己就是始作俑者，有什麼好抗議的？

劉世芳今天在黨團記者會表示，根據《預算法》規定，立院應在11月底或臨時會前完成總預算案審查，才能讓軍公教加薪等政策如期上路，然而，國民黨團卻在11月底宣布全面停審總預算案，導致預算審查時程延宕。

民進黨立委洪申翰批評，國民黨之前藉公投議題借題發揮、惡意停審，現在又逃避責任，例如12月初司法及法制委員會排「從核四安全談揭弊者保護制度」公聽會，找台北市議員侯漢廷當專家，用莫名其妙、無厘頭的行徑拖延預算案，又以衛環委員會為例，民進黨召委莊競程分到的衛福部預算早就審完了，但國民黨召委蔣萬安應該排審的環保署、勞動部預算卻未排，「是誰在閹割立法院審預算的權力？」

蔡適應也說，根據今年9月立法院訂定的總預算案審查日程，公務預算必須在10月14日至11月11日審查，最晚得在11月17日送財政委員會彙整，最晚要在12月22日提報院會做討論，相較過去3年分別在12月21日、11月15日、12月11日將預算案送到院會，今年至今為止，沒有半個委員會審完預算，「始作俑者就是國民黨團在11月底停審總預算」，且其早就知道，停審的結果就是最後必須逕付二讀，「國民黨不要內行人講外行話」、「自己就是始作俑者，有什麼好抗議的？」

蔡適應說，昨天院會前明明大家都有收到變更議程表，但國民黨卻連動員都不動員，只來不到一半的國民黨立委，顯示國民黨團早就默認這是要逕付二讀的事情。

民進黨立委陳秀寳補充，依照《預算法》規定，「新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支」，意即明年度總預算案中多項新增預算，以及比上年度數額增加的項目，都需要立法院審查後才能動支，若是預算審查延宕，包括康定級軍艦採購、育嬰留停津貼加給補助、新興傳染病流感大流行應變整備、軍公教調薪，以及多項交通建設預算，恐將有近千億預算都動彈不得。

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
快訊／台61南下「3車追撞」！　2人傷勢嚴重　
LIVE／BY2妹驚傳吞藥輕生　王力宏緋聞時間軸驚見多女星再
李靚蕾證據遭爆「王力宏親手交出」　摳門換機扯驚人內幕
熱褲女大生醉倒！　男同學拖到公園溜滑梯性侵
Yumi「洗胃搶救」現場照曝！　網放大急診收據辦案
避孕藥「恐出人命」！　300萬顆緊急回收
「王力宏4人片」瘋傳　蕾神只救黑范夫妻！她破盲點：剛好而已
獨／Yumi爆吞藥！友人痛心「前天才聯絡」：太震撼
李靚蕾大肚子陪飛！　「3次孕期」王力宏自私舉動被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

屏東縣長三搶一！莊瑞雄宣布參選　周春米、鍾佳濱：初選各自努力

民進黨把2兆總預算逕付二讀　侯友宜：違反民主精神不可取

明年總預算民進黨強渡關山　蔡壁如：要陪柯建銘玩民主家家酒到何時？

德艦航行南海後可能通過台海　蔡適應稱歡迎：台灣海峽是國際海域

全文／莊瑞雄宣布參選屏東縣長　相信潘孟安會華麗轉身優雅卸任

預算延宕殃及民生　民進黨強渡關山回嗆：國民黨停審才是始作俑者

民進黨強過預算逕付二讀　孫大千：台灣居然淪落到和香港一樣

「大新竹」惹議　蘇貞昌：竹竹合併府、院、黨有高度共識

四大公投全勝　蘇貞昌致電「幫忙的人」表達感謝

開放萊豬後核食接著叩關　蘇貞昌：政府會保護國人食安

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

結婚當天...新娘偷剪掉10年長髮 「祝賀驚喜」新郎看見驚呆摀住嘴

重機行駛車縫被拖車「按喇叭提醒」　煞停見有轎車轉彎...騎士比讚感謝

屏東縣長三搶一！莊瑞雄宣布參選　周春米、鍾佳濱：初選各自努力

民進黨把2兆總預算逕付二讀　侯友宜：違反民主精神不可取

明年總預算民進黨強渡關山　蔡壁如：要陪柯建銘玩民主家家酒到何時？

德艦航行南海後可能通過台海　蔡適應稱歡迎：台灣海峽是國際海域

全文／莊瑞雄宣布參選屏東縣長　相信潘孟安會華麗轉身優雅卸任

預算延宕殃及民生　民進黨強渡關山回嗆：國民黨停審才是始作俑者

民進黨強過預算逕付二讀　孫大千：台灣居然淪落到和香港一樣

「大新竹」惹議　蘇貞昌：竹竹合併府、院、黨有高度共識

四大公投全勝　蘇貞昌致電「幫忙的人」表達感謝

開放萊豬後核食接著叩關　蘇貞昌：政府會保護國人食安

女星淚控遭演藝圈2大老性侵！他脫口「3個字人名」被消音　網放慢狂重播

明天衝！頂呱呱「5大塊炸雞下殺7折」限時1天搶吃

一口氣收兩家　猿田彥微風南山、松菸誠品明年1月收攤

女大生PO遺言「房東逼死我」尋短亡！悲母：為一句道歉把命賠上了

快訊／台61線南下110公里3大小車追撞　5人送醫2傷勢嚴重　　

北大武山下原民勞工安全　廉政署：是企業責任＋家庭保護

伊正秀33年前照片　網驚呼：根本穿越時空！

酒香十足！馬祖必嚐「紅糟老酒麵線」　Q彈黃金地瓜蒸餃一吃驚艷

樂天桃猿教練團底定　日教練古久保健二接首席教練

26歲父被控殺死出生4周女嬰　妻子爆料：他夢遊時活活打死女兒！

政治熱門新聞

網質疑開車玩手機　王世堅回應了

「沒蔡英文，半導體沒今天」　他：小英沒當總統intel不會看台灣

林智堅拚當16年新竹市長　國民黨緊咬對手為一己之私

韓國瑜將在2022大選回歸？　王浩宇預測「這個縣市」是他的唯一

國民黨執政半導體還不是護國神山　黃崇仁：功勞要給蔡英文

首批「7+7+7」返家前篩檢　北市驗出2確診急送醫隔離

綠開先例　邱顯智：柯建銘要有限度

劉康彥轟朱立倫：你是全天下最沒資格提量身定做的人

潛艦國造爆弊案　邱國正：有人無所不用其極阻撓

韓國瑜推寫真書救藍營？將宣布下一步動向

綠營新人舉牌抗議　藍營酸爆蹭聲量

兒被騙15萬　柯文哲：須源頭管理

林俊憲稱侯友宜「最準風向標」：不幫顏寬恒站台是看出了什麼？

「柯家七代都在新竹」　柯建銘：縣市合併升格是歷史責任

更多熱門

相關新聞

民進黨把2兆總預算逕付二讀　侯友宜：違反民主精神不可取

民進黨把2兆總預算逕付二讀　侯友宜：違反民主精神不可取

民進黨立院黨團昨（21）日挾人數優勢，突襲將中華民國111年度公務預算全案逕付二讀，高達2兆2,620億元的總預算案直接跳過委員會審查，創下國會史上首例，引發在野黨齊聲批評。對此，新北市長侯友宜22日受訪時也表示，民意代表監督政府，是一個職責問題，「那已經違反民主精神，是不可取的方式。」

民進黨強過預算　蔡壁如：要陪柯建銘玩民主家家酒到何時？

民進黨強過預算　蔡壁如：要陪柯建銘玩民主家家酒到何時？

德艦未來擬通過台海　蔡適應：台灣海峽是國際海域

德艦未來擬通過台海　蔡適應：台灣海峽是國際海域

民進黨強過預算逕付二讀　孫大千：台灣居然淪落到和香港一樣

民進黨強過預算逕付二讀　孫大千：台灣居然淪落到和香港一樣

六都變「九都」？　蔡正元酸：通通升成「省」叫起來不是更爽？

六都變「九都」？　蔡正元酸：通通升成「省」叫起來不是更爽？

關鍵字：

劉世芳蔡適應立法院國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

王力宏形象崩毀！粉絲怕爆警告吳尊　他現身回應了

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

李靚蕾佈局忍6年！翻拍By2妹Yumi裸照「藏3貓膩」

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

蕾神爆片尾彩蛋！25字含赦免跟殺頭功能

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面