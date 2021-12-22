預算延宕殃及民生　民進黨強渡關山回嗆：國民黨停審才是始作俑者

▲民進黨立院黨團書記長蔡適應。（圖／翻攝自民進黨團直播）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團昨（21日）在院會，首開先例將明年度中央政府總預算案自委員會抽出逕付二讀，遭在野陣營痛批破壞民主體制。對此，民進黨團幹事長劉世芳今（22日）反批，國民黨11月底宣布全面停審總預算案，導致預算審查時程延宕；民進黨團書記長蔡適應也說，國民黨自己就是始作俑者，有什麼好抗議的？

劉世芳今天在黨團記者會表示，根據《預算法》規定，立院應在11月底或臨時會前完成總預算案審查，才能讓軍公教加薪等政策如期上路，然而，國民黨團卻在11月底宣布全面停審總預算案，導致預算審查時程延宕。

民進黨立委洪申翰批評，國民黨之前藉公投議題借題發揮、惡意停審，現在又逃避責任，例如12月初司法及法制委員會排「從核四安全談揭弊者保護制度」公聽會，找台北市議員侯漢廷當專家，用莫名其妙、無厘頭的行徑拖延預算案，又以衛環委員會為例，民進黨召委莊競程分到的衛福部預算早就審完了，但國民黨召委蔣萬安應該排審的環保署、勞動部預算卻未排，「是誰在閹割立法院審預算的權力？」

蔡適應也說，根據今年9月立法院訂定的總預算案審查日程，公務預算必須在10月14日至11月11日審查，最晚得在11月17日送財政委員會彙整，最晚要在12月22日提報院會做討論，相較過去3年分別在12月21日、11月15日、12月11日將預算案送到院會，今年至今為止，沒有半個委員會審完預算，「始作俑者就是國民黨團在11月底停審總預算」，且其早就知道，停審的結果就是最後必須逕付二讀，「國民黨不要內行人講外行話」、「自己就是始作俑者，有什麼好抗議的？」

蔡適應說，昨天院會前明明大家都有收到變更議程表，但國民黨卻連動員都不動員，只來不到一半的國民黨立委，顯示國民黨團早就默認這是要逕付二讀的事情。

民進黨立委陳秀寳補充，依照《預算法》規定，「新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支」，意即明年度總預算案中多項新增預算，以及比上年度數額增加的項目，都需要立法院審查後才能動支，若是預算審查延宕，包括康定級軍艦採購、育嬰留停津貼加給補助、新興傳染病流感大流行應變整備、軍公教調薪，以及多項交通建設預算，恐將有近千億預算都動彈不得。