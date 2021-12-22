六都變「九都」？　蔡正元酸：通通升成「省」叫起來不是更爽？

▲前立委蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文19日在官邸邀集府、院、黨、黨團及部分執政縣市首長，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，其中包括新竹縣市合併議題。對此，前立委蔡正元表示，現在「未升格」的縣市也是「直轄」行政院，「乾脆把所有縣市通通升格為『省』，叫起來不是更爽嗎？」

蔡英文19日上午在官邸邀集柯建銘、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、民進黨立委陳明文、前交通部長林佳龍等人，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，並就多項重要國政議題深入交換意見。

對此，蔡正元表示，民進黨又要搞直轄市，一個很簡單的問題是，現在「未升格」的縣市不也是「直轄」行政院嗎，「現在又沒有『台灣省政府』實際上不是通通都『直轄』嗎？」

蔡正元指出，那幹嘛不直接調整其他「未升格」縣市的待遇？通通歸行政院管轄有什麼理由分直不直轄？至於號稱有幾個「都」實在很好笑，「日本人口1.26億也才只有一個人口數超過千萬的『東京都』。」

蔡正元表示，在日本人口千萬才叫「都」、台灣人口百萬就叫「都」，會不會太夜郎自大，要自大一點，反正都是「直轄」行政院，「就乾脆把所有縣市，通通升格為『省』，叫起新北省、新竹省不是更爽嗎？」

對於縣市合併升格，柯建銘日前受訪時曾說明，若欲推動新竹縣市合併升格，需要修改《地方制度法》第4條，將人口聚居125萬人才能設直轄市的門檻，調降為100萬人，並訂定明年12月25日為改制時間。意即若能在半年前公告選區各議員應選名額，將可趕上2022年地方選舉。